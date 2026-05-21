Рекорд на мягких мечах: Старая Ладога впервые «подвинула» Выборг и приняла 7000 гостей

"Ночь музеев" в этом году стала самой массовой.

Прошедшая «Ночь музеев» в Ленинградской области и Петербурге побила все рекорды. Людей было так много, что даже опытные организаторы удивились.

В области количество посетителей выросло сразу на треть. Видимо, формат прогулок по ночным залам окончательно перестал быть «развлечением для отличников» и превратился в настоящий народный праздник.

Старая Ладога против Выборга: новый лидер

Главная сенсация случилась в Ленобласти. Все привыкли, что «звездой» вечера всегда становится Выборгский замок. Но в этот раз его неожиданно обошла Старая Ладога.

Туда приехало более 7000 человек — для местной крепости это абсолютный рекорд, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Секрет успеха оказался прост: людям дали зрелищ. Вместо скучных лекций устроили настоящие бои реконструкторов.

Мужчины в доспехах рубились на мечах, а детям выдали безопасное оружие, чтобы они тоже могли выпустить пар. Выборг же собрал 4000 гостей, что тоже немало, но на фоне Ладоги выглядит скромнее.

Что происходило в Петербурге

В самом городе масштаб был еще серьезнее. Всего на улицы и в залы вышло более 60 тысяч человек. Самым популярным местом стала Петропавловская крепость.

Главным магнитом там стал тайный ход — увидеть его своими глазами захотели 11 тысяч человек.

Другие цифры тоже впечатляют:

Филармония: 10 тысяч человек слушали музыку в торжественной обстановке.

Музей Анны Ахматовой: 7 тысяч посетителей гуляли «по следам Гумилёва».

Артиллерийский музей: еще 7 тысяч пришли смотреть на исторические сражения.

Новички и «родные» темы

Каждый год у акции есть своя тема. В этот раз выбрали очень уютное название — «Родное». Музеи старались показать то, что нам близко и понятно с детства.

Всего открылось 143 площадки: от огромных дворцов до маленьких библиотек. Причем в этом году к мероприятию впервые присоединились Зоологический музей и Смольный собор.

Почему это круто

Акция длилась классические 12 часов — с шести вечера до шести утра. Для тех, кто не спит, в Питере традиционно запускали специальные автобусы, которые курсировали между музеями.

Главное, что удалось сделать в этом году — это уйти от официоза. Музеи становятся интерактивными: где-то можно потрогать экспонаты, где-то посмотреть шоу, а где-то просто погулять в необычной атмосфере.

Судя по очередям на входах, такой формат нам очень нравится. Если вы пропустили это событие — ставьте напоминание на следующий май, оно того стоит.

