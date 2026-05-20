Жизнь в бывших камерах и лекции в старых цехах: Петербург прощается с «серыми зонами»

На базе «Красного треугольника» могут открыть собственные кампусы.

В Петербурге готовятся «оживить» два легендарных, но мрачных места: огромный завод «Красный треугольник» и бывшую тюрьму «Кресты». Проекты масштабные, и, если всё получится, город получит крутые локации для жизни и отдыха.

«Красный треугольник»: город будущего для студентов

Завод на Обводном канале — это огромная территория в 34 гектара. Сейчас он выглядит как декорации к фильму про апокалипсис: разбитые окна, кирпичные развалины и заросли.

Но власти решили превратить его в научно-производственный кластер, сообщил изданию «Ведомости Северо-Запад» председатель ЗАКСа Александр Бельский.

Что там будет:

Кампусы и общаги. Вместо пустых цехов появятся современные аудитории, лаборатории и жилье для студентов.

Вместо пустых цехов появятся современные аудитории, лаборатории и жилье для студентов. Работа рядом с учебой. Крупные компании откроют там свои офисы и центры обучения. Студенты смогут практиковаться буквально в соседнем здании от учебного класса.

Крупные компании откроют там свои офисы и центры обучения. Студенты смогут практиковаться буквально в соседнем здании от учебного класса. Сохранение истории. Сносить всё подряд не будут. На территории около 80 исторических корпусов, которые признаны памятниками. Их отреставрируют и приспособят под новую жизнь.

Интересный факт: «Красный треугольник» — старейшее резиновое предприятие в России (основано еще в 1860 году).

Раньше здесь делали знаменитые на весь мир галоши, а теперь будут «производить» специалистов для высокотехнологичных отраслей.

«Кресты»: из камер — в отели

Знаменитая тюрьма на Арсенальной набережной больше не будет закрытым объектом. Её хотят превратить в модное арт-пространство, открытое для всех.

Как изменятся «Кресты»:

Отели в камерах. Два главных здания в форме крестов станут гостиницами. Одно — для семейного отдыха, другое — для бизнеса. Поскольку тюремная камера — это всего 8 «квадратов», стены будут частично сносить. Один номер получится из двух или трех камер.

Два главных здания в форме крестов станут гостиницами. Одно — для семейного отдыха, другое — для бизнеса. Поскольку тюремная камера — это всего 8 «квадратов», стены будут частично сносить. Один номер получится из двух или трех камер. Рестораны и еда. На территории появится целая гастрономическая улица. Самое необычное: один из ресторанов планируют открыть прямо в бывшем прогулочном дворе для заключенных.

На территории появится целая гастрономическая улица. Самое необычное: один из ресторанов планируют открыть прямо в бывшем прогулочном дворе для заключенных. Музей и прогулки. Часть камер оставят в первозданном виде для музея. Вокруг сделают пешеходную зону с арт-объектами и «островами памяти» в честь известных узников (здесь сидели, например, поэт Иосиф Бродский и Лев Гумилев).

Оба объекта годами стояли заброшенными или полупустыми. «Красный треугольник» страдал от пожаров и обрушений, а «Кресты» просто пустовали после переезда заключенных в новые корпуса в Колпино.

Теперь эти «серые зоны» должны стать новыми центрами притяжения. Для города это не только налоги и рабочие места, но и попытка превратить депрессивные районы в современные и безопасные кварталы.

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