300 метров до цели и арки из уральского камня: главные детали большой стройки петербургского метро

Строительство продолжения Невско-Василеостровской линии идет полным ходом. Сейчас главная задача — дотянуть пути от «Беговой» до будущей станции «Каменка».
По пути будет еще одна остановка — «Богатырская», сообщает телеграм-канал «Подземник».
Работу делает легендарный щит «Надежда». Это огромная махина диаметром 10 метров. Ее главная фишка в том, что она прокладывает один широкий тоннель сразу для двух путей.
Поезда будут ездить в обе стороны в одном пространстве, а не в разных, как мы привыкли на старых станциях.
На каком этапе стройка:
- Почти докопали. Из 4600 метров тоннеля пройдено уже 4300. Осталось совсем немного.
- Внутренняя отделка. Сразу за щитом идут рабочие: заливают бетон, кладут шпалы и рельсы. До «Богатырской» путь в бетоне уже готов.
- Вентиляция. Над путями монтируют специальный «потолок» для вытяжки. Часть работы уже сделана.
Когда поедем? Жителям Приморского района придется набраться терпения. Станцию «Каменка» планируют открыть к 2030 году.
Кстати, в будущем она станет пересадочной — там можно будет перейти на фиолетовую ветку (станция «Шуваловский проспект»).
«Старая Деревня» меняет облик
Пока на окраинах копают тоннели, на фиолетовой ветке вовсю обновляют «Старую Деревню». Станция работает с 1999 года, и её отделка за это время износилась.
Что именно делают:
- Меняют старые полы на новый прочный гранит.
- Переоблицовывают стены натуральным камнем.
- Восстанавливают декоративные арки из красивого серо-голубого уральского мрамора.
Важный момент: станцию на ремонт не закрывают. Все шумные и грязные работы строители делают по ночам, когда пассажиров нет. Днем «Старая Деревня» работает в обычном режиме.
Полностью завершить «косметический ремонт» должны к октябрю 2026 года.
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