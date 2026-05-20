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300 метров до цели и арки из уральского камня: главные детали большой стройки петербургского метро

Опубликовано: 20 мая 2026 13:44
 Проверено редакцией
300 метров до цели и арки из уральского камня: главные детали большой стройки петербургского метро
300 метров до цели и арки из уральского камня: главные детали большой стройки петербургского метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Работы ведутся с помощью щита «Надежда».

Строительство продолжения Невско-Василеостровской линии идет полным ходом. Сейчас главная задача — дотянуть пути от «Беговой» до будущей станции «Каменка».

По пути будет еще одна остановка — «Богатырская», сообщает телеграм-канал «Подземник».

Работу делает легендарный щит «Надежда». Это огромная махина диаметром 10 метров. Ее главная фишка в том, что она прокладывает один широкий тоннель сразу для двух путей.

Поезда будут ездить в обе стороны в одном пространстве, а не в разных, как мы привыкли на старых станциях.

На каком этапе стройка:

  • Почти докопали. Из 4600 метров тоннеля пройдено уже 4300. Осталось совсем немного.
  • Внутренняя отделка. Сразу за щитом идут рабочие: заливают бетон, кладут шпалы и рельсы. До «Богатырской» путь в бетоне уже готов.
  • Вентиляция. Над путями монтируют специальный «потолок» для вытяжки. Часть работы уже сделана.

Когда поедем? Жителям Приморского района придется набраться терпения. Станцию «Каменка» планируют открыть к 2030 году.

Кстати, в будущем она станет пересадочной — там можно будет перейти на фиолетовую ветку (станция «Шуваловский проспект»).

«Старая Деревня» меняет облик

Пока на окраинах копают тоннели, на фиолетовой ветке вовсю обновляют «Старую Деревню». Станция работает с 1999 года, и её отделка за это время износилась.

Что именно делают:

  • Меняют старые полы на новый прочный гранит.
  • Переоблицовывают стены натуральным камнем.
  • Восстанавливают декоративные арки из красивого серо-голубого уральского мрамора.

Важный момент: станцию на ремонт не закрывают. Все шумные и грязные работы строители делают по ночам, когда пассажиров нет. Днем «Старая Деревня» работает в обычном режиме.

Полностью завершить «косметический ремонт» должны к октябрю 2026 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге идет стройка коричневой линии метро.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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