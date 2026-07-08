Что нужно огурцам в июле: даю золу, траву, борную кислоту и дрожжи — и урожаем завалит

Чем подкормить огурцы в июле: травяной настой, зола, борная кислота и дрожжи — рецепты для урожая до осени и сладких хрустящих плодов.

Июль — время, когда огурцы плодоносят активно, и им требуется особое питание. В этот период они нуждаются не просто в воде, а в сбалансированном наборе элементов. Правильные подкормки помогут продлить плодоношение до осени и сделать урожай обильным и вкусным, пишет автор блога "Сад огород life".

Зелёный эликсир: настой трав

Лучшая органическая подкормка для огурцов в июле — настой сорняков. Скошенная трава, крапива, одуванчики заливают водой и настаивают на солнце 3 дня до характерного запаха. Готовый концентрат разводят водой 1:10 и поливают под корень. Такой настой — источник азота в доступной для растений форме. Он укрепляет листья и побеги, делая кусты мощными и здоровыми.

Зольный чай: калий для сладости и хруста

За вкус и плотность плодов отвечает калий. Древесная зола — идеальный источник этого элемента. Стакан золы заливают ведром горячей воды, настаивают 1 день и поливают огурцы под корень. Зола устраняет горечь, плоды становятся ровными и сладкими, урожай увеличивается.

Борная кислота: стимулятор завязи

Чтобы завязей было больше, а пустоцветов меньше, используют опрыскивание раствором борной кислоты. 5 г кислоты разводят в горячей воде, доводят до 10 литров и опрыскивают листья по росе. Это стимулирует образование новых плодов и улучшает их качество.

Дрожжевой коктейль: пробуждение почвы

Раз в две недели полезно поливать огурцы дрожжевым раствором: 100 г прессованных дрожжей на ведро тёплой воды с 1 ст.л. сахара. Дрожжи активизируют почвенные бактерии, которые перерабатывают органику в доступные для корней вещества. Корни начинают работать активнее, урожай увеличивается.

Главное правило июля: не перекармливать

В июле важно соблюдать баланс: азотные подкормки (трава, навоз) сокращают, а калийные (зола) увеличивают. Избыток азота приведёт к бурному росту листвы в ущерб плодам. Основная цель — плоды, а не зелень.

Личный опыт автора

Когда я только начинала заниматься огородом, часто перекармливала огурцы азотом — они были зелёными и пышными, но плодов было мало. Со временем поняла, что в июле важен калий. Теперь чередую золу, травяной настой и борную кислоту. Огурцы растут ровными, хрустящими и сладкими. Особенно хорошо работает опрыскивание борной кислотой — завязей становится заметно больше. Сейчас знаю: чтобы огурцы плодоносили до осени, нужен правильный баланс.

Вывод

Для обильного и долгого плодоношения огурцам в июле нужны настой трав, зола, борная кислота и дрожжи. Соблюдайте баланс, не перекармливайте азотом, и огурцы будут радовать вас до самых заморозков.

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