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Петербургские школы снова открыли запись в первые классы - вторая волна

Опубликовано: 8 июля 2026 01:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербургские школы снова открыли запись в первые классы - вторая волна
фото legion-media
Долгожданная новость для родителей

В Санкт-Петербурге стартовал второй этап зачисления детей в первые классы — время, когда у родителей появляется шанс устроить ребёнка в школу не только по месту прописки.

Кампания продлится до 5 сентября, и места будут распределяться по принципу «кто раньше подал заявление — тот в приоритете».

Важно не откладывать решение на последний день: свободные места заканчиваются быстро.

Что важно знать про вторую волну

Теперь родители могут подать заявление в школу любого района города — ограничений по территориальному признаку нет. Приём идёт до полного заполнения свободных мест, поэтому дата и время отправки заявки реально влияют на результат.

По итогам первого этапа в комитет поступило свыше 68 тысяч заявлений, причём 87% из них горожане оформили онлайн — это показывает, насколько удобнее и быстрее работает цифровой формат.

Как подать заявление и не упустить место

Лучше не тянуть с подачей: свободные места исчезают стремительно. Оптимально подготовить документы заранее и отправить заявку в первые дни кампании. Подать заявление можно двумя способами: онлайн либо лично в офисе МФЦ. Об этом передает "Вечерка" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Ленобласти утвердили новые бюджетные специальности.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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