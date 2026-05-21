Бумажный гигант из поэм и парад из 900 юных талантов: классика оживает на улицах Петербурга

Опубликовано: 21 мая 2026 10:57
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Доме книги можно прочитать стихи на плече у Пушкина.

В легендарном Доме книги на Невском проспекте появился новый жилец. Это огромный Александр Сергеевич Пушкин высотой в три метра, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Самое необычное — из чего он сделан. Скульптор Илья Гурко собрал его целиком из бумаги.

На создание фигуры ушло более 1600 листов. Это не просто чистая бумага: на каждом листке напечатаны строчки из сказок, поэм и стихов классика.

Текст расположен так хитро, что буквы складываются в узнаваемый силуэт. Можно подойти поближе и буквально прочитать фрагмент «Евгения Онегина» прямо на плече или рукаве поэта.

Кстати, в этом году отмечается 225 лет со дня рождения Пушкина, так что инсталляция появилась очень вовремя. Ранее этот же мастер уже «селил» в магазине бумажного Достоевского и гигантский Нос Гоголя.

Грандиозный концерт в крепости

Если вы любите классическую музыку и масштабные зрелища, загляните 27 мая в Петропавловскую крепость. В этот день Петербург отмечает свой день рождения, и Соборная площадь превратится в гигантскую сцену.

Масштаб впечатляет: одновременно выступят более 900 молодых музыкантов. Это будут детские и молодежные оркестры со всего города. Представьте: исторические декорации, стены крепости и живой звук великой классики.

  • Где: Соборная площадь Петропавловской крепости.
  • Когда: 27 мая.
  • Цена: Бесплатно. Можно просто прийти и послушать.

Что еще интересного?

Май и июнь в Петербурге — время праздников. Помимо парада оркестров, на День города обычно готовят много сюрпризов: от зажжения факелов на Ростральных колоннах до праздничных салютов.

Если будете гулять в районе Невского, обязательно зайдите в Дом книги к Пушкину — это отличный фон для фото. А потом переходите мост и идите в сторону крепости за порцией классической музыки.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем удивит Книжный салон на Дворцовой.

