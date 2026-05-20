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Двухэтажные книги и 290-й роман Донцовой: чем удивит Книжный салон на Дворцовой

Опубликовано: 20 мая 2026 15:25
 Проверено редакцией
Двухэтажные книги и 290-й роман Донцовой: чем удивит Книжный салон на Дворцовой
Двухэтажные книги и 290-й роман Донцовой: чем удивит Книжный салон на Дворцовой
Global Look Press / Maksim Konstantinov
 Главной темой книжного салона в этом году станут Год единства народов России.

С 21 по 24 мая сердце Петербурга превратится в огромную библиотеку под открытым небом. На Дворцовой площади и в здании Главного штаба пройдет XXI Книжный салон.

Это не просто ряды с полками, а настоящий фестиваль с концертами, кино и встречами. В этом году организаторы подготовили много нового.

Что изменится на площади?

Впервые за шесть лет на площади построят новый «книжный городок». Главная фишка — двухуровневая терраса.

Теперь можно будет буквально подняться над книгами и посмотреть на всё сверху. Прямо на улице поставят видеостудию, где будут брать интервью в режиме реального времени.

Темами этого года стали юбилеи классиков: Владимира Даля и Салтыкова-Щедрина. Также много внимания уделят «Году единства народов».

Рок-н-ролл и «запрещенка»

Для фанатов музыки на Дворцовой сделают зону к 45-летию Ленинградского рок-клуба. Там поставят лайтбоксы с редкими фото Цоя, Кинчева и других легенд.

А для ценителей истории Литмузей «XX век» покажет раритет. Это сборник стихов Анны Ахматовой, который в 70-е годы так и не вышел в печать из-за советской цензуры. Посмотреть на него — редкая удача.

Звездные гости: от Донцовой до ученых

Программа встреч в этом году очень плотная, сообщает "ДП". Вот на кого стоит обратить внимание:

  • Дарья Донцова: представит свой 290-й (!) детектив.
  • Евгений Водолазкин: расскажет о новом романе про мистическое расследование.
  • Татьяна Черниговская и Константин Анохин: главные эксперты по мозгу поспорят о том, что такое сознание.
  • Захар Прилепин: проведет обзор всей современной русской прозы.
  • Эдуард Веркин: обсудит, как совместить умные книги и захватывающий сюжет.

Место действия - Дворцовая площадь и Главный штаб.

  • Когда: 21–24 мая. Открытие 21 мая в 12:00.
  • Цена: Вход на саму территорию салона и на большинство встреч традиционно бесплатный.
  • Бонус: 23 мая в 15:30 на главной сцене пройдет поэтический баттл между Москвой и Питером. Будет жарко и громко.

Если вы давно не покупали бумажных книг или просто хотите почувствовать атмосферу того самого «культурного Петербурга», обязательно загляните на Дворцовую. Это лучший повод для прогулки в конце мая.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург скоро превратится в одну большую литературную площадку.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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