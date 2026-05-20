Двухэтажные книги и 290-й роман Донцовой: чем удивит Книжный салон на Дворцовой

С 21 по 24 мая сердце Петербурга превратится в огромную библиотеку под открытым небом. На Дворцовой площади и в здании Главного штаба пройдет XXI Книжный салон.
Это не просто ряды с полками, а настоящий фестиваль с концертами, кино и встречами. В этом году организаторы подготовили много нового.
Что изменится на площади?
Впервые за шесть лет на площади построят новый «книжный городок». Главная фишка — двухуровневая терраса.
Теперь можно будет буквально подняться над книгами и посмотреть на всё сверху. Прямо на улице поставят видеостудию, где будут брать интервью в режиме реального времени.
Темами этого года стали юбилеи классиков: Владимира Даля и Салтыкова-Щедрина. Также много внимания уделят «Году единства народов».
Рок-н-ролл и «запрещенка»
Для фанатов музыки на Дворцовой сделают зону к 45-летию Ленинградского рок-клуба. Там поставят лайтбоксы с редкими фото Цоя, Кинчева и других легенд.
А для ценителей истории Литмузей «XX век» покажет раритет. Это сборник стихов Анны Ахматовой, который в 70-е годы так и не вышел в печать из-за советской цензуры. Посмотреть на него — редкая удача.
Звездные гости: от Донцовой до ученых
Программа встреч в этом году очень плотная, сообщает "ДП". Вот на кого стоит обратить внимание:
- Дарья Донцова: представит свой 290-й (!) детектив.
- Евгений Водолазкин: расскажет о новом романе про мистическое расследование.
- Татьяна Черниговская и Константин Анохин: главные эксперты по мозгу поспорят о том, что такое сознание.
- Захар Прилепин: проведет обзор всей современной русской прозы.
- Эдуард Веркин: обсудит, как совместить умные книги и захватывающий сюжет.
Место действия - Дворцовая площадь и Главный штаб.
- Когда: 21–24 мая. Открытие 21 мая в 12:00.
- Цена: Вход на саму территорию салона и на большинство встреч традиционно бесплатный.
- Бонус: 23 мая в 15:30 на главной сцене пройдет поэтический баттл между Москвой и Питером. Будет жарко и громко.
Если вы давно не покупали бумажных книг или просто хотите почувствовать атмосферу того самого «культурного Петербурга», обязательно загляните на Дворцовую. Это лучший повод для прогулки в конце мая.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург скоро превратится в одну большую литературную площадку.