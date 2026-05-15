От редких рукописей до игр по книгам: как 100 площадок Петербурга оживят Толстого и Булгакова
Петербург скоро превратится в одну большую литературную площадку. Город начинает масштабную подготовку к 200-летию Льва Толстого.
Хотя сама дата только в 2028 году, план событий начали составлять уже сейчас. И, судя по всему, скучно не будет.
Именно в Петербурге Лев Николаевич провел важные годы своей жизни. Здесь он заводил знакомства, печатал первые рассказы и вел светскую жизнь.
Губернатор города Александр Беглов отметил, что подготовка к празднику — это не просто формальность, а способ сохранить нашу культуру.
В планах уже более 100 разных событий. Это не только сухие научные доклады, но и живые встречи, выставки и лекции.
Что в программе?
Основные события пройдут в знаковых местах:
- Пушкинский Дом и СПбГУ соберут ученых и любителей литературы.
- Музей истории Петербурга откроет тематические выставки.
- Библиотеки и театры проведут литературные вечера.
Ученые обещают показать редкие документы и рукописи, которые раньше мало кто видел.
Не Толстым единым: проект «Пространство Булгакова»
Интересно, что параллельно с подготовкой к юбилею Толстого, город активно погружается в мир Михаила Булгакова. Проект «Петербург. Пространство Булгакова» уже объединил более 40 организаций.
К нему подключились 11 театров, 24 библиотеки и даже кинотеатр «Аврора». Всего запланировано более 60 событий:
- Спектакли по культовым произведениям.
- Кинопоказы и дискуссии.
- Мастер-классы и игры для молодежи.
Как попасть и сколько стоит?
Самое приятное — это доступность. Многие мероприятия будут совершенно бесплатными.
- На некоторые события нужно будет просто заранее зарегистрироваться.
- Для молодежи активно работает «Пушкинская карта».
Так что следите за афишами своих районных библиотек и театров. Это отличный шанс по-новому взглянуть на классиков, чьи книги мы когда-то читали в школе.
