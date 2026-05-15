От редких рукописей до игр по книгам: как 100 площадок Петербурга оживят Толстого и Булгакова

Петербург сыграл важную роль в жизни писателей.

Петербург скоро превратится в одну большую литературную площадку. Город начинает масштабную подготовку к 200-летию Льва Толстого.

Хотя сама дата только в 2028 году, план событий начали составлять уже сейчас. И, судя по всему, скучно не будет.

Именно в Петербурге Лев Николаевич провел важные годы своей жизни. Здесь он заводил знакомства, печатал первые рассказы и вел светскую жизнь.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что подготовка к празднику — это не просто формальность, а способ сохранить нашу культуру.

В планах уже более 100 разных событий. Это не только сухие научные доклады, но и живые встречи, выставки и лекции.

Что в программе?

Основные события пройдут в знаковых местах:

Пушкинский Дом и СПбГУ соберут ученых и любителей литературы.

откроет тематические выставки. Библиотеки и театры проведут литературные вечера.

откроет тематические выставки. Библиотеки и театры проведут литературные вечера.

Ученые обещают показать редкие документы и рукописи, которые раньше мало кто видел.

Не Толстым единым: проект «Пространство Булгакова»

Интересно, что параллельно с подготовкой к юбилею Толстого, город активно погружается в мир Михаила Булгакова. Проект «Петербург. Пространство Булгакова» уже объединил более 40 организаций.

К нему подключились 11 театров, 24 библиотеки и даже кинотеатр «Аврора». Всего запланировано более 60 событий:

Спектакли по культовым произведениям.

Кинопоказы и дискуссии.

Мастер-классы и игры для молодежи.

Как попасть и сколько стоит?

Самое приятное — это доступность. Многие мероприятия будут совершенно бесплатными.

На некоторые события нужно будет просто заранее зарегистрироваться.

Для молодежи активно работает «Пушкинская карта».

Так что следите за афишами своих районных библиотек и театров. Это отличный шанс по-новому взглянуть на классиков, чьи книги мы когда-то читали в школе.

