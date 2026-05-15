Россию накроет погодный хаос: где будет +31, а где грозы и штормовой ветер
В России начинается резкий погодный разворот. Синоптики предупреждают: в ближайшие дни одни регионы накроет аномальная жара, а другие столкнутся с ливнями, грозами и шквалистым ветром.
Центральная часть
В Москве температура продолжит стремительно расти. Уже к началу следующей недели столбики термометров уверенно преодолеют отметку в +25 градусов. Метеорологи отмечают, что на этот раз лето уже не отступит.
МЧС предупреждает об аномальной жаре
На фоне потепления МЧС усилило предупреждения о пожарной опасности. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели советуют днём держать окна закрытыми и по возможности включать кондиционеры.
Настоящее пекло ожидается и в Нижегородской области. С 15 по 19 мая температура там будет сразу на 7 градусов выше климатической нормы. Воздух местами прогреется до +29 градусов. Жителей просят соблюдать питьевой режим и не забывать про головные уборы.
Тем временем в ХМАО после снежного шторма и резкого похолодания тоже возвращается тепло. Уже к выходным в отдельных районах Югры ожидается до +31 градуса. Правда, перед этим через округ пройдёт холодный фронт с дождями и грозами.
На Кубани погода испортится
На Кубани погода готовит совсем другой сценарий. С 14 по 17 мая синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду.
