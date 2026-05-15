Минус 200 миллионов в кадастре и билет в один конец: как на Лиговке зачищают место под метро

Землю под стройку на Лиговском проспекте готовятся изымать.

В Петербурге начали вплотную готовиться к строительству станции метро «Лиговский проспект-2». Это будет часть новой, шестой (коричневой) линии.

Пока власти заказали оценку недвижимости, которую придется забрать у владельцев под нужды города, пишет "Фонтанка".

Станция станет «входными воротами» для будущей ВСМ — высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом. Терминал для быстрых поездов должен заработать уже в 2028 году.

К этому моменту власти хотят сделать новый выход из метро, чтобы толпы пассажиров с чемоданами не забивали узкие тротуары.

План стройки: сначала коридор, потом станция

Чтобы успеть к запуску поездов из Москвы, стройку разбили на два этапа:

Этап первый: от действующей станции «Лиговский проспект» (оранжевая ветка) пророют подземный переход к новому терминалу вокзала. По сути, это будет просто второй выход из старого метро. Этап второй: Достройка самой станции «Лиговский проспект-2» и огромного административного здания на поверхности.

Кто под ударом?

Главный скандал разгорается вокруг здания по адресу Лиговский проспект, 52. Сейчас там находится крупный офтальмологический центр «Счастливый взгляд».

Владельцы здания в ярости. Они вложили в клинику миллиарды, обустроили операционные и стационар. Перевезти такое сложное медицинское оборудование в другое место практически невозможно.

Городские власти уже начали «артподготовку»: внезапно снизили кадастровую стоимость здания почти в два раза. Это значит, что и компенсация при выкупе может быть намного меньше рыночной.

Как это будет выглядеть?

Архитектурный облик будущего вестибюля уже вызывал споры. Изначально проект напоминал стеклянную коробку, которая, по мнению градозащитников, не вписывается в историческую застройку Лиговки.

Победил проект «Студии-17», но его еще обещали доработать. Это будет массивное здание, где помимо метро разместятся офисы и службы метрополитена.

Есть ли шанс на мир?

В Петербурге уже был похожий случай со станцией «Театральная». Там хотели снести «Дом быта», но после долгих протестов жителей и бизнеса проект изменили, решив строить выход в другом месте.

Владельцы клиники на Лиговском надеются на такой же сценарий.

