С запахом огурца и в стиле ретро: стоит ли ехать в Новую Ладогу за корюшкой
В эту субботу, 16 мая, в Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идет!». Это отличный повод сменить обстановку.
Главная «фишка» — необычный ретропоезд. Он отправится с Московского вокзала в 08:55, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».
Внутри обещают не просто сиденья, а целый «Турвагон». Там будут рассказывать интересные факты и дарить сувениры. В город поезд вернется к вечеру, в 18:05.
Как добраться до самого праздника
Поезд идет до станции Волховстрой-1. Чтобы туристы не плутали, местные власти подстроили график автобуса №23 под прибытие электрички.
Путь от вокзала до Новой Ладоги займет совсем немного времени. На самом фестивале обещают не только еду, но и мастер-классы, музыку и фермерскую ярмарку.
Интересный факт: Новая Ладога считается «столицей» корюшки не просто так. Именно здесь Ладожское озеро встречается с рекой Волхов, и рыба идет на нерест.
Ладожская корюшка обычно чуть меньше балтийской, но знатоки ценят её за более сладкий вкус.
Сколько стоит корюшка в Петербурге
Если ехать никуда не хочется, можно закупиться у дома. Официально сезон продаж в Петербурге стартовал 15 апреля.
Цены в этом году кусаются:
- Мелкая корюшка: от 300 рублей за килограмм.
- Средняя: около 600 рублей.
- Крупная (отборная): от 1100 до 1900 рублей.
Для сравнения: в прошлом году средний ценник был в районе 400 рублей. Сейчас вся рыба на прилавках — из Ладожского озера.
При покупке смотрите на жабры — они должны быть ярко-красными. И, конечно, тот самый знаменитый запах свежего огурца: если его нет, рыба залежалась. Продавать «серебро Петербурга» официально будут до 31 мая.
