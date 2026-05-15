С запахом огурца и в стиле ретро: стоит ли ехать в Новую Ладогу за корюшкой

Опубликовано: 15 мая 2026 11:06
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Фестиваль «Корюшка идет!» состоится 16 мая.

В эту субботу, 16 мая, в Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идет!». Это отличный повод сменить обстановку.

Главная «фишка» — необычный ретропоезд. Он отправится с Московского вокзала в 08:55, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Внутри обещают не просто сиденья, а целый «Турвагон». Там будут рассказывать интересные факты и дарить сувениры. В город поезд вернется к вечеру, в 18:05.

Как добраться до самого праздника

Поезд идет до станции Волховстрой-1. Чтобы туристы не плутали, местные власти подстроили график автобуса №23 под прибытие электрички.

Путь от вокзала до Новой Ладоги займет совсем немного времени. На самом фестивале обещают не только еду, но и мастер-классы, музыку и фермерскую ярмарку.

Интересный факт: Новая Ладога считается «столицей» корюшки не просто так. Именно здесь Ладожское озеро встречается с рекой Волхов, и рыба идет на нерест.

Ладожская корюшка обычно чуть меньше балтийской, но знатоки ценят её за более сладкий вкус.

Сколько стоит корюшка в Петербурге

Если ехать никуда не хочется, можно закупиться у дома. Официально сезон продаж в Петербурге стартовал 15 апреля.

Цены в этом году кусаются:

  • Мелкая корюшка: от 300 рублей за килограмм.
  • Средняя: около 600 рублей.
  • Крупная (отборная): от 1100 до 1900 рублей.

Для сравнения: в прошлом году средний ценник был в районе 400 рублей. Сейчас вся рыба на прилавках — из Ладожского озера.

При покупке смотрите на жабры — они должны быть ярко-красными. И, конечно, тот самый знаменитый запах свежего огурца: если его нет, рыба залежалась. Продавать «серебро Петербурга» официально будут до 31 мая.

Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно выбрать и приготовить корюшку.

