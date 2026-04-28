«Секреты и тонкости именно в зажарке»: как правильно выбрать и приготовить корюшку

Шеф-повар делится своими тонконстями в приготовлении петербургского деликатеса.

Если в воздухе Петербурга запахло свежими огурцами, значит, зима окончательно сдалась. Это не овощные лавки открылись на каждом углу — это пошла легендарная корюшка.

Для жителей Ленинградской области это не просто еда, а настоящий весенний ритуал.

Секреты идеальной жарки

Рецептов много: ее маринуют, коптят и даже варят суп. Но классика — это жарка. Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал "Городовому" свои секреты приготовления огуречной рыбы.

Иван Кудряшов Шеф-повар "В принципе, корюшка готовится до безумия просто: посолили, обвалили в муке и кинули на разогретую сковородку с жиром. Готовить её по-другому, ну, чаще всего кощунство, если она мелкая. Готовить из неё консервы не вижу смысла. Но можно приготовить её в томате", — сказал эксперт.

Иван Кудряшов советует обжарить на сковороде лук, добавить чеснок и свежий фенхель, добавить перетертые томаты.

Саму рыбу обжарить в муке на жиру, положить её в томатную смесь и потушить.

"Рыбка получается нежная, прямо с головой можно съесть. Секреты и тонкости именно в зажарке. То есть рыбу нужно жарить на сильном нагреве, не максимальном, но на две трети от мощности конфорки, зажаривать до румянца с обеих сторон", — рассказал шеф-повар.

Как выбрать?

Иван Кудряшов советует брать корюшку Ладожскую или Онежскую. На рынке в Петербурге представлена корюшка Дальневосточная, Сахалинская и местная.

По словам эксперта, они сильно отличаются, потому что морская рыба плотнее и крупнее, а озёрная — более душистая и нежная.