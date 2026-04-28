«Секреты и тонкости именно в зажарке»: как правильно выбрать и приготовить корюшку

Если в воздухе Петербурга запахло свежими огурцами, значит, зима окончательно сдалась. Это не овощные лавки открылись на каждом углу — это пошла легендарная корюшка.
Для жителей Ленинградской области это не просто еда, а настоящий весенний ритуал.
Секреты идеальной жарки
Рецептов много: ее маринуют, коптят и даже варят суп. Но классика — это жарка. Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал "Городовому" свои секреты приготовления огуречной рыбы.
Иван Кудряшов советует обжарить на сковороде лук, добавить чеснок и свежий фенхель, добавить перетертые томаты.
Саму рыбу обжарить в муке на жиру, положить её в томатную смесь и потушить.
"Рыбка получается нежная, прямо с головой можно съесть. Секреты и тонкости именно в зажарке.
То есть рыбу нужно жарить на сильном нагреве, не максимальном, но на две трети от мощности конфорки, зажаривать до румянца с обеих сторон", — рассказал шеф-повар.
Как выбрать?
Иван Кудряшов советует брать корюшку Ладожскую или Онежскую. На рынке в Петербурге представлена корюшка Дальневосточная, Сахалинская и местная.
По словам эксперта, они сильно отличаются, потому что морская рыба плотнее и крупнее, а озёрная — более душистая и нежная.