Ловушка бодрости: почему белые ночи делают из нас «лже-суперменов» и как не выгореть

Белые ночи — это красиво, но наш организм с этим не всегда согласен. Для него солнце в полночь — настоящий сбой в системе.
Сомнолог София Черкасова рассказала "Городовому", почему так происходит и как с этим бороться.
В чем главная проблема?
Нашим телом управляют «внутренние часы». Как только на улице темнеет, мозг начинает вырабатывать мелатонин. Это гормон, который дает сигнал: «Пора спать».
"Когда вечером и ночью остаётся светло, мозг получает смешанные сигналы. У некоторых людей (не у всех!!!) позже появляется сонливость, становится труднее заснуть, сон становится более поверхностным.
Особенно чувствительны к этому люди с тревожностью, бессонницей и выраженным вечерним хронотипом", - говорит эксперт.
Иллюзия «супермена»
Самая коварная штука в белые ночи — обманчивый прилив сил. Вы можете гулять до двух часов ночи и чувствовать себя бодро. Но это не настоящая энергия, а просто реакция на свет.
На деле организм изнашивается. Недосып копится незаметно, а потом «бьет» по иммунитету и настроению. Особенно тяжело приходится «совам» и тревожным людям — они могут часами ворочаться без сна.
"Важно понимать, что реакция на белые ночи индивидуальна. Кто-то практически не замечает изменений, а кто-то начинает хуже спать уже через несколько дней", - говорит сомнолог.
Интересный факт: дело не только в Петербурге
Белые ночи бывают не только в Санкт-Петербурге. Жители Мурманска, Архангельска или Норильска живут в условиях полярного дня, когда солнце вообще не заходит за горизонт месяцами.
У них эта проблема стоит еще острее.
Как обмануть природу и выспаться?
Если нельзя выключить солнце на улице, нужно выключить его в спальне.
- Шторы блэкаут. Это база. Плотная ткань, которая не пропускает ни одного луча. В комнате должно быть темно, как в пещере.
- Маска для сна. Если нет возможности повесить шторы, купите хорошую маску. Она должна плотно прилегать к лицу.
- Гаджеты — в сторону. За час до сна уберите телефон. Синий свет от экрана «добивает» остатки мелатонина.
- Световой детокс. За пару часов до сна приглушите свет во всей квартире. Оставьте только тусклые светильники.
"Помогают и базовые меры: стабильное время подъёма; достаточная физическая активность днём; ограничение кофеина во второй половине дня; прохладная температура в спальне", - отмечает София Черкасова.
Белые ночи — это короткий период. Позаботьтесь о себе сейчас, чтобы потом не лечить хроническую усталость.
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