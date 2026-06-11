Ловушка бодрости: почему белые ночи делают из нас «лже-суперменов» и как не выгореть

Эксперт рассказал, как вернуть сон в этот период.

Белые ночи — это красиво, но наш организм с этим не всегда согласен. Для него солнце в полночь — настоящий сбой в системе.

Сомнолог София Черкасова рассказала "Городовому", почему так происходит и как с этим бороться.

В чем главная проблема?

Нашим телом управляют «внутренние часы». Как только на улице темнеет, мозг начинает вырабатывать мелатонин. Это гормон, который дает сигнал: «Пора спать».

"Когда вечером и ночью остаётся светло, мозг получает смешанные сигналы. У некоторых людей (не у всех!!!) позже появляется сонливость, становится труднее заснуть, сон становится более поверхностным. Особенно чувствительны к этому люди с тревожностью, бессонницей и выраженным вечерним хронотипом", - говорит эксперт.

Иллюзия «супермена»

Самая коварная штука в белые ночи — обманчивый прилив сил. Вы можете гулять до двух часов ночи и чувствовать себя бодро. Но это не настоящая энергия, а просто реакция на свет.

На деле организм изнашивается. Недосып копится незаметно, а потом «бьет» по иммунитету и настроению. Особенно тяжело приходится «совам» и тревожным людям — они могут часами ворочаться без сна.

"Важно понимать, что реакция на белые ночи индивидуальна. Кто-то практически не замечает изменений, а кто-то начинает хуже спать уже через несколько дней", - говорит сомнолог.

Интересный факт: дело не только в Петербурге

Белые ночи бывают не только в Санкт-Петербурге. Жители Мурманска, Архангельска или Норильска живут в условиях полярного дня, когда солнце вообще не заходит за горизонт месяцами.

У них эта проблема стоит еще острее.

Как обмануть природу и выспаться?

Если нельзя выключить солнце на улице, нужно выключить его в спальне.

Шторы блэкаут. Это база. Плотная ткань, которая не пропускает ни одного луча. В комнате должно быть темно, как в пещере. Маска для сна. Если нет возможности повесить шторы, купите хорошую маску. Она должна плотно прилегать к лицу. Гаджеты — в сторону. За час до сна уберите телефон. Синий свет от экрана «добивает» остатки мелатонина. Световой детокс. За пару часов до сна приглушите свет во всей квартире. Оставьте только тусклые светильники.

"Помогают и базовые меры: стабильное время подъёма; достаточная физическая активность днём; ограничение кофеина во второй половине дня; прохладная температура в спальне", - отмечает София Черкасова.

Белые ночи — это короткий период. Позаботьтесь о себе сейчас, чтобы потом не лечить хроническую усталость.

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