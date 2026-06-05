Расширенные сосуды и холодная вода: как первая жара проверяет наше сердце на прочность

Врач рассказал, почему не стоит сразу бежать в воду и как выжить под солнцем.

Наконец-то пришло настоящее лето! В Петербурге и области солнце жарит вовсю, а дождей почти нет. Конечно, первое желание в такую погоду — прыгнуть в воду. Но не спешите.

"Городовой" вместе с терапевтом и кардиологом Юлией Маршинцевой разобрались, чем опасна ранняя жара и как провести эти дни без поездок на скорой.

Вода еще «кусается»

На улице может быть +25 °C, но вода прогревается медленно. В Неве сейчас всего около +14 °C, в Финском заливе — до +19 °C. Для организма это огромный контраст.

Если резко нырнуть в холодную воду, когда вы перегрелись, может случиться температурный шок.

"Из-за жары мы хотим охладиться и можем забежать в воду. Но и чем это всё может закончиться? А может закончиться и обмороками и переохлаждениями, которые в дальнейшем могут привести к проблемам и с почками, и с мочевыводящей системой. И плюс нарушение ритма, сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому, конечно, если человек не подготовлен, не нужно заниматься тем, чтобы охлаждаться именно таким способом", - говорит врач.

В жаркую погоду наши сосуды расширяются. Из-за этого давление падает, а сердце начинает биться чаще, чтобы перегнать кровь. Отсюда и берутся главные симптомы перегрева:

Голова становится тяжелой или начинает болеть.

Появляется слабость и головокружение.

Перед глазами могут поплыть «мушки». Если вы резко встаете с шезлонга и у вас темнеет в глазах — это сигнал, что организм работает на пределе.

Кто в зоне риска?

Жара бьет по всем, но есть те, кому нужно быть вдвойне осторожными, отмечает Юлия Маршинцева.

Дети и пожилые. У них терморегуляция работает хуже. Будущие мамы. Нагрузка на сердце и так двойная. Гипертоники. Если вы пьете таблетки от давления или мочегонные, посоветуйтесь с врачом. Возможно, в эти дни дозировку нужно подкорректировать. Люди с лишним весом. Сердцу сложнее качать кровь в таких условиях.

Короткая инструкция по выживанию

Чтобы не свалиться с солнечным ударом, соблюдайте простые правила.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог "Немножко охлаждаемся изнутри и пьём воду, не забываем. Не сидим под прямыми солнечными лучами, желательно где-то под навесом, либо скрываться от солца в полдень и до трёх часов, это пик солнечной активности. Носите головные уборы обязательно, уменьшите жирную пищу и алкоголь. И не надо тренироваться интенсивно как раз в эти часы пик", - советует терапевт.

Пользуйтесь SPF. Даже если вы не на пляже, а просто идете по делам. Обгореть можно за 20 минут, а солнечный ожог — это тоже лишний стресс и температура для тела.

Даже если вы не на пляже, а просто идете по делам. Обгореть можно за 20 минут, а солнечный ожог — это тоже лишний стресс и температура для тела. Не оставляйте никого в машине. Даже на пять минут. Салон автомобиля на солнце превращается в духовку мгновенно. Это касается и детей, и домашних животных.

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