Белые простыни, сапы и запах костра: почему весной 2026 года все рванули в глэмпинги Ленобласти

Ленинградская область официально стала столицей российского глэмпинга. По данным OneTwoTrip, весной 2026 года каждый шестой забронированный купол или сафари-тент в стране находится именно здесь.
В самом Петербурге спрос на такой отдых и вовсе взлетел более чем в два раза.
Что такое глэмпинг на самом деле?
Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, это отдых для тех, кто любит природу, но обожает комфорт. Вы живете в лесу, на берегу озера или в поле, но при этом спите на мягкой кровати с белоснежным бельем.
"Глэмпинг — это максимально комфортный отдых, где вы чувствуете себя комфортно как в отеле, но при этом вы соединяетесь с природой.
Это формат для тех людей, которые не хотят жить в палатках, так как там нет таких комфортных условий, как в гостинице, но при этом люди хотят почувствовать максимальный комфорт на природе", - отмечает эксперт.
Почему Ленобласть — лидер?
Наш регион идеально подходит для такого формата. У нас много воды, сосновых лесов и при этом развитая дорожная сеть.
- Статистика: 15% всех бронирований в России приходится на Ленобласть.
- Рост: За год интерес к таким местам вырос на 18%.
- Доступность: До большинства крутых локаций можно доехать из Питера за 1,5–2 часа.
Чем заняться: от йоги до грибов
В глэмпингах не строят огромные шумные аквапарки. Здесь всё про тишину и «замедление».
- Вода: Почти везде есть аренда сап-бордов или лодок. Прогулка по гладкой воде утром — лучший антистресс.
- Лес: Летом и осенью — походы за грибами и ягодами. Это не скучно, это настоящий квест.
- Душа: Утренняя йога на террасе или медитация под шум ветра.
- Вечер: Традиционные посиделки у костра, песни под гитару и жареный маршмэллоу.
Фишка — в еде и деталях
Многие глэмпинги делают ставку на «фермерский шик». Вам не предложат обычную тушенку. Часто это завтраки из местных продуктов: парное молоко, домашний сыр, свежеиспеченный хлеб.
"Фишка глэмпингов, что там очень часто делают хороший акцент на еде, они заточены на то, чтобы были фермерские натуральные продукты.
Также делают какие-то мастер-классы по флористике, по составлению букетов из полевых цветов.
Получается такое воссоединение с натуральным, с природным", - говорит Наталья Ансталь.
Эксперт выделил несколь глемпингов в Ленобласти: Forest lake, Бохо Кемп (очень уютный кемпинг в популярном стиле бохо и очень красивыми локациями), Sky wood.
Ранее «Городовой» рассказывал, что посмотреть в Ботаническом саду Петербурга в июне.