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Белые простыни, сапы и запах костра: почему весной 2026 года все рванули в глэмпинги Ленобласти

Опубликовано: 5 июня 2026 04:27
 Проверено редакцией
Белые простыни, сапы и запах костра: почему весной 2026 года все рванули в глэмпинги Ленобласти
Белые простыни, сапы и запах костра: почему весной 2026 года все рванули в глэмпинги Ленобласти
Городовой ру
Ленобласть стала самым популярным направлением в России по бронированию глэмпингов весной.

Ленинградская область официально стала столицей российского глэмпинга. По данным OneTwoTrip, весной 2026 года каждый шестой забронированный купол или сафари-тент в стране находится именно здесь.

В самом Петербурге спрос на такой отдых и вовсе взлетел более чем в два раза.

Что такое глэмпинг на самом деле?

Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, это отдых для тех, кто любит природу, но обожает комфорт. Вы живете в лесу, на берегу озера или в поле, но при этом спите на мягкой кровати с белоснежным бельем.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

"Глэмпинг — это максимально комфортный отдых, где вы чувствуете себя комфортно как в отеле, но при этом вы соединяетесь с природой.

Это формат для тех людей, которые не хотят жить в палатках, так как там нет таких комфортных условий, как в гостинице, но при этом люди хотят почувствовать максимальный комфорт на природе", - отмечает эксперт.

Почему Ленобласть — лидер?

Наш регион идеально подходит для такого формата. У нас много воды, сосновых лесов и при этом развитая дорожная сеть.

  • Статистика: 15% всех бронирований в России приходится на Ленобласть.
  • Рост: За год интерес к таким местам вырос на 18%.
  • Доступность: До большинства крутых локаций можно доехать из Питера за 1,5–2 часа.

Чем заняться: от йоги до грибов

В глэмпингах не строят огромные шумные аквапарки. Здесь всё про тишину и «замедление».

  1. Вода: Почти везде есть аренда сап-бордов или лодок. Прогулка по гладкой воде утром — лучший антистресс.
  2. Лес: Летом и осенью — походы за грибами и ягодами. Это не скучно, это настоящий квест.
  3. Душа: Утренняя йога на террасе или медитация под шум ветра.
  4. Вечер: Традиционные посиделки у костра, песни под гитару и жареный маршмэллоу.

Фишка — в еде и деталях

Многие глэмпинги делают ставку на «фермерский шик». Вам не предложат обычную тушенку. Часто это завтраки из местных продуктов: парное молоко, домашний сыр, свежеиспеченный хлеб.

"Фишка глэмпингов, что там очень часто делают хороший акцент на еде, они заточены на то, чтобы были фермерские натуральные продукты.

Также делают какие-то мастер-классы по флористике, по составлению букетов из полевых цветов.

Получается такое воссоединение с натуральным, с природным", - говорит Наталья Ансталь.

Эксперт выделил несколь глемпингов в Ленобласти: Forest lake, Бохо Кемп (очень уютный кемпинг в популярном стиле бохо и очень красивыми локациями), Sky wood.

Ранее «Городовой» рассказывал, что посмотреть в Ботаническом саду Петербурга в июне.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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