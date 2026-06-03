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Японские пионы в цвету и гигантская кувшинка в бассейне: что посмотреть в Ботаническом саду Петербурга в июне

Опубликовано: 3 июня 2026 21:38
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Японские пионы в цвету и гигантская кувшинка в бассейне: что посмотреть в Ботаническом саду Петербурга в июне
Японские пионы в цвету и гигантская кувшинка в бассейне: что посмотреть в Ботаническом саду Петербурга в июне
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ботсад в Петербурге уже высажил огромную кувшинку. 

Весна в этом году выдалась странная. Сначала она резко пришла, а потом начала капризничать с холодами. Из-за этих температурных «качелей» некоторые растения замерли в ожидании. Но природа берет своё.

Если вы думаете, куда сходить на прогулку в ближайшие дни — смело отправляйтесь в Ботанический сад Петра Великого.

Ботаник, кандидат биологических наук Андрей Филоненко рассказал "Городовому", что там происходит прямо сейчас.

Время пионов и ирисов

Главные звезды сада сегодня — древовидные пионы. Это роскошные кусты с огромными бутонами, приехавшие к нам из Китая и Японии. Они уже в полном цвету.

"Травянистые пионы, которые наиболее часто встречаются в наших цветниках и палисадниках, набирают бутоны, и вот на следующей неделе можно уже ожидать их цветения.

Начинают цвести бородатые ирисы, это тоже достаточно крупные, эффектные многолетники. Все остальные находятся в стадии либо бутонизации, либо уже готовятся прямо вот-вот раскрыться", - говорит эксперт.

Море рододендронов и сирени

Если вы любите яркие краски, ищите в парке рододендроны. В этом году им очень комфортно: они цветут долго и очень пышно. Их можно встретить почти в каждой части сада.

И, конечно, сейчас — то самое время, когда в воздухе стоит густой аромат сирени. Она в самом разгаре. Вместе с ней массово распустились «колокольчики» аквилегии (в народе их называют водосборами).

Когда ждать гигантскую кувшинку?

Многие спрашивают про знаменитую Викторию амазонскую. Это та самая гигантская кувшинка, чьи листья могут выдержать вес ребенка.

"Она уже высажена в бассейн, начинает набирать силу, формировать крупные уже взрослые листья, и ожидается её цветение к второй половине июня", - отмечает Андрей Филоненко.

Всё идет строго по расписанию, так что планируйте визит на конец месяца.

Стоит ли идти сейчас?

Однозначно — да. Погода в Петербурге сейчас отличная, а парк выглядит очень свежим.

Небольшой совет: лучше приходить в будни утром, чтобы не стоять в очередях и сделать красивые фото без толп людей.

Даже если какие-то цветы еще не распустились, прогулка среди цветущих рододендронов и сирени — это лучший антистресс.

Ранее «Городовой» рассказывал, как попасть в Исаакиевский собор.

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