По стопам бабушки из Петербурга: Орнелла Мути собирается получить российское гражданство

Также актриса задумывается приобрести жилье в Северной столице.

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути и её дочь Найке Ривелли решили стать россиянками. Дамы уже готовят документы на получение гражданства, пишет "Риа Новости".

Всё дело в корнях

Для Орнеллы Мути Россия — это не чужая страна, а часть семейной истории. Ее бабушка и дедушка по материнской линии жили в Санкт-Петербурге. Позже семья уехала в Эстонию, а затем в Италию.

Сама актриса не раз признавалась, что чувствует себя русской. Она даже начала учить язык.

Найке Ривелли поддерживает маму: по её словам, они не могут и не хотят отрекаться от своего происхождения. Для них российский паспорт — это возможность официально вернуться домой.

Что говорят в Италии?

Многие думают, что в Европе актрис за такое решение завалят критикой. Но Найке утверждает: это не так. По её словам, обычные итальянцы тепло относятся к нашей стране.

Люди помнят историю и культуру. А еще в Италии не забыли, как российские врачи помогали им в разгар пандемии. Поэтому решение актрис воспринимают спокойно — как личный выбор и зов сердца.

Москва или Петербург?

Звезды не собираются просто «числиться» гражданами. В их планах — покупка недвижимости. Они выбирают между Москвой и Санкт-Петербургом.

Найке и Орнелла хотят перевезти в Россию и других членов своей большой семьи. Они планируют жить здесь постоянно, а не просто приезжать на гастроли.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Волочкова в Петербурге заказывает только шпинат и воду.