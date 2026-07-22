Готовлю из лаваша за 10 минут рулетики, чебуреки и даже чипсы — подборка рецептов

Лаваш выручает, когда нужно быстро приготовить завтрак или сытный ужин. Рулетики, чебуреки, запечённые блюда и даже чипсы из тонкого теста готовятся за считанные минуты и по вкусу часто напоминают классические рецепты.

Лаваш — универсальный продукт, который выручает, когда нужно приготовить что-то вкусное и сытное за считанные минуты. Из тонкого теста получаются рулетики, пирожки, чебуреки и даже чипсы. Времени уходит минимум, а результат часто удивляет — домашние принимают рулетики за блинчики, а пирожки за слоёное тесто, пишет кулинарный блогер Наталья Калнина.

Самые быстрые варианты: рулетики с творогом и яблоком

На завтрак удобно готовить рулетики с начинкой. С творогом они напоминают сырные лепёшки, а с яблоком — сладкие блинчики. Оба варианта готовятся за 10–15 минут, особенно если использовать готовое яблочное повидло. Рулетики получаются румяными, сытными и нравятся и взрослым, и детям.

Более сытные блюда: курица, рыба и фарш в лаваше

Лаваш можно использовать как обёртку для мяса и рыбы. Куриные окорочка, запечённые в лаваше, остаются сочными, потому что готовятся в собственном соку. Рыба в лаваше получается нежной и тает во рту. Рулет из фарша в лаваше — сытное блюдо, которое удобно нарезать порционно. Куриные наггетсы в лаваше напоминают шаурму, но готовятся проще и подходят для перекуса в дороге.

Ленивые чебуреки и пирожки

Чебуреки из лаваша по вкусу почти не отличить от классических, но возни с тестом нет — достаточно обжарить свёрнутые треугольники с начинкой. Пирожки из лаваша получаются слоёными, и никто не догадывается, что тесто не готовилось специально.

Закуски на пикник и чипсы

Рулет с огурцом и сыром — классика для выездов на природу. А чипсы из лаваша — полезная альтернатива магазинным: они хрустят, их можно посыпать любой приправой и приготовить за 5 минут в духовке.

Личный опыт автора

В последнее время я часто покупаю лаваш и экспериментирую с начинками. Больше всего полюбились рулетики с творогом и яблоками — они исчезают со стола за пару минут, и родные всегда просят добавки. Особенно приятно, что времени на готовку уходит меньше, чем на поход в магазин за готовым завтраком.

Вывод

Лаваш подходит для быстрых завтраков и сытных ужинов. Рулетики, чебуреки, пирожки и запечённые блюда готовятся за 10–15 минут и по вкусу не уступают классическим рецептам.

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