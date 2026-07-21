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Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда

Опубликовано: 21 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда
Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда
Legion-Media
Этот пирог готовится на сковороде или в форме за считанные минуты и не требует возни с мукой.

Пирог — одно из самых универсальных блюд, которое может быть и сладким, и сытным. Добавив больше овощей или сыра, легко превратить его в полноценный ужин или перекус. Существует рецепт, который не требует возни с тестом, не пачкает руки и готовится быстро. При этом результат получается настолько вкусным, что удивляет даже опытных хозяек, пишет ИА MagadanMedia.

Почему пироги без теста становятся популярными

Раньше тесто в пирогах использовали лишь для того, чтобы удобно переносить начинку — само оно не имело вкуса. Со временем кулинары сделали его съедобным, но классические варианты с дрожжевой или слоёной основой отнимают много времени. Современные рецепты предлагают отказываться от теста полностью, заменяя его овощными слоями. Такие пироги получаются легче, быстрее и часто оказываются даже вкуснее традиционных.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт., картофель — 600 г, соль — 1⁄2 ч. ложки, паприка — 1⁄2 ч. ложки, орегано — 1⁄2 ч. ложки, творог — 300 г, чеснок — 1 зубчик, пучок петрушки, пучок укропа.

Приготовление

  1. Картофель отваривают в подсоленной воде до готовности, яйца варят вкрутую.
  2. В миске смешивают творог с измельчённым чесноком, зеленью, солью, паприкой и орегано до однородной массы.
  3. Остывший картофель натирают на крупной тёрке и выкладывают первым слоем в форму.
  4. Следующим слоем распределяют творожную начинку, а сверху — яйца, натёртые на мелкой тёрке.
  5. Верх посыпают зеленью, накрывают плёнкой и убирают в холодильник на несколько часов.
  6. Перед подачей пирог перекладывают на блюдо.

Личный опыт автора

Я всегда боялась пирогов из-за теста: то оно не поднимается, то прилипает к рукам. Однажды я нашла рецепт без теста и решила рискнуть. Пирог с картофелем и творогом получился невероятно нежным, слои хорошо держали форму, а гости не поверили, что я не пекла его в духовке. Готовлю его на праздники и просто так — когда хочется чего-то сытного, но без лишних хлопот.

Вывод

Пирог без теста с картофелем, творогом и яйцами получается сытным и нежным, а готовится без духовки и хлопот с тестом. Идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный омлет на водяной бане.

Автор:
Евгения Сухова
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