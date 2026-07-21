Латунные поручни и бетонные «паруса»: Морской вокзал в Петербурге стал памятником

Теперь здание находится под государственной охраной.

Знаменитое здание с «парусами» на Васильевском острове официально признали памятником. Теперь Морской вокзал — это объект культурного наследия регионального значения.

Что это значит для города и как изменится жизнь легендарного здания?

Символ морской романтики

Морской вокзал построили в 1982 году по проекту архитектора Виталия Сохина. В те времена это было «окно в Европу» в самом прямом смысле: отсюда уходили паромы в Хельсинки и Стокгольм.

Главная фишка здания — его необычный вид. Стены украшены объемными панелями, которые напоминают раздутые паруса.

А шпиль здания высотой 78 метров венчает золоченый парусник, похожий на тот, что на Адмиралтействе, но в стиле советского модернизма.

Теперь всё это — от мозаики «Роза ветров» до латунных перил внутри — находится под защитой государства. Его нельзя снести или перестроить до неузнаваемости.

Почему вокзал перестал быть вокзалом?

Долгое время здесь кипела жизнь: таможня, дьюти-фри, толпы туристов. Но со временем здание устарело. Глубины залива у причалов не хватало для огромных современных лайнеров.

В 2000-х на намыве построили новый порт — «Морской фасад». Основной поток судов ушел туда. Старый вокзал постепенно пустел.

В 2023 году здесь окончательно закрыли пункт пропуска через границу. Здание превратилось в странный гибрид: сейчас там соседствуют офисы, дешевый отель и даже общежитие для студентов-медиков.

Рестораны вместо таможни

Здание давно требует ремонта. Чтобы привести его в порядок, нужны огромные деньги. Власти Петербурга решили: раз вокзал больше не нужен по прямому назначению, пусть он станет общественным пространством.

В планы города входит разрешить здесь:

Открытие крупных торговых зон.

Создание современных фуд-кортов и ресторанов с видом на залив.

Развитие гостиничного бизнеса.

Идея проста: привлечь бизнес, чтобы тот вложился в реконструкцию. Вместо закрытой режимной зоны горожане должны получить новое место для прогулок и отдыха.

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