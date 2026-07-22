Выход найден: бывший бассейн поможет открыть самую ожидаемую станцию метро в Петербурге

Станцию «Театральная» построили еще несколько лет назад.

Петербуржцы уже привыкли, что новые станции метро в городе — это редкий праздник. Но, похоже, ситуация начинает меняться.

Прямо сейчас под землей кипит работа, масштаб которой впечатляет.

«Театральная»: выход найден

Станция «Театральная» давно превратилась в «призрак». Сама платформа готова, поезда проезжают её без остановки, а выйти на поверхность нельзя.

Главная проблема была в месте для вестибюля: споры о том, где его строить, шли годами.

Теперь официально: до конца этого года начнется проектирование выхода. Его решили строить на улице Декабристов, там, где раньше был бассейн Университета Лесгафта, пишет "Петербургский дневник".

Это компромиссный вариант, который не затронет исторический вид площади перед Мариинским театром.

Рекорд, которого не было

Сейчас в городе одновременно работают сразу шесть проходческих щитов. Такого темпа в истории петербургского метро еще не было. Машины уже прошли больше 10 километров тоннелей.

Основной фронт работ сейчас развернут на новой, шестой линии (коричневой). Здесь работают четыре щита. Два из них — «Вера» и «Любовь» — уникальны тем, что сделаны у нас, на Обуховском заводе.

Это важный шаг, так как раньше город сильно зависел от иностранных запчастей.

Сейчас щиты идут навстречу друг другу на глубине 60 метров. Они связывают будущие станции «Путиловская», «Броневая», «Заставская» и «Боровая».

Процесс идет бодро: некоторые участки уже преодолели отметку в 5 километров.

Зеленая ветка тянется на север

Хорошие новости и для жителей Приморского района. В августе этого года планируют закончить проходку тоннелей на зеленой ветке.

Речь идет об участке от «Беговой» до будущих станций «Богатырская» (она же «Яхтенная») и «Каменка» («Зоопарк»).

Когда щит закончит работу, начнется самый трудоемкий этап — обустройство самих станций, отделка и монтаж оборудования.

Метро перестает быть «вечным долгостроем». Да, станции не откроются завтра — строительство таких объектов занимает годы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург планируют избавить от пробок с помощью наземного метро.