Дождь - не помеха: какие музеи Санкт-Петербурга можно посетить в плохую погоду - находятся рядом с метро

Музеи Северной столицы, которые расположены рядом с метро

В Санкт-Петербурге часто идут дожди, что заставляет туристов корректировать свои планы. В плохую погоду вряд ли удастся прогуляться, поэтому лучше всего выбирать закрытые пространства. Отличным вариантом станут музеи, которые расположены рядом со станциями метро.

Русский музей

Этот музей считается одним из крупнейших в России. Открытие достопримечательности произошло в 1898 году в Михайловском дворце. Коллекция музея насчитывает 407 533 единицы. Добраться до Русского музея очень просто – достаточно выйти на станции «Невский проспект», после чего пройти 7 минут пешком.

Дом книги

«Здесь изначально велась книжная торговля, а с 1938 года в нём располагается «Дом книги». Дом книги занимает всего часть здания, несмотря на это он является крупнейшим книжным магазином Санкт-Петербурга и России. Ближайшая станция метро – «Невский проспект»», - сообщает портал «Петербург-Центр».

Центральный музей железнодорожного транспорта

«Его экспозиция, разумеется, рассказывает о транспорте железной дороги разных времен и, главное, о её славной истории. Здесь находится много интересных экспонатов, которые импонируют приверженцам железнодорожной романтики», - рассказывает источник.

Музей расположен рядом со станцией метро «Садовая».

Музей СССР

Место подходит для тех, кто любит ностальгировать по эпохе СССР. Здесь можно увидеть редкие экспонаты – 500 советских открыток и 4000 винтажных кукол. Находится музей рядом со станцией метро «Спортивная».

