Одарит нежным ароматом: это растение обладает восхитительным запахом — цветет до самых заморозков

Многие дачники любят сажать на своих участках цветы с выраженным ароматом для привлечения опылителей. В числе медоносов выделяется Резеда душистая, период цветения которой охватывает промежуток с начала лета до устойчивых ночных заморозков.
Несмотря на довольно скромный внешний вид, резеда ценится за интенсивный и нежный аромат.
Резеда душистая представляет собой однолетнее растение с прямостоячим, сильно разветвленным стеблем высотой от 25 до 45 сантиметров. Соцветие формируется в виде густой пирамидальной колосовидной кисти.
Для успешного роста резеда предпочитает хорошо освещенные участки с нейтральным или слабощелочным грунтом, обогащенном известью. Растение обладает холодостойкостью, что позволяет высаживать семена непосредственно в открытый грунт уже в конце апреля – начале мае. Для стимуляции обильного цветения рекомендуется своевременно удалять увядшие соцветия.
Резеда идеально подходит для оформления бордюров, рабаток и миксбордеров.
Благодаря интенсивному аромату, который наиболее выражен ближе к ночи, резеду часто высаживают вблизи домов или на балконах в контейнерах и кашпо.
Ранее мы рассказали, как избавиться от лишней влаги в погребе.