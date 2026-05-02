Луковый суп с грузинским характером: чихиртма — напрасно забытый шедевр

Вкус этого супа содержит в себе приятную кислинку. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Георгий Кавказ".
Ингредиенты:
курица — 1 кг, лук — 2 шт., сливочное масло — 2 ст. л., яичные желтки — 3 шт., кукурузная мука — 2 ч. л. (или пшеничная), белый винный уксус — 2 ст. л., шафран — 1 ч. л., кинза — 1 пучок, лимон — половинка шт., соль и чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Промываю курицу и варю её целиком в холодной воде около часа — бульон должен получиться насыщенным, а мясо мягким. Параллельно заливаю шафран кипятком и даю настояться.
Готовую курицу вынимаю, немного остужаю и разбираю на кусочки. Лук мелко нарезаю и обжариваю на сливочном масле до золотистого цвета — именно он добавляет глубину вкуса.Добавляю лук и нарезанную кинзу в бульон.
Отливаю немного бульона, остужаю и развожу в нём муку до однородности, затем аккуратно возвращаю в кастрюлю, постоянно помешивая.
Возвращаю в суп кусочки курицы, довожу до кипения и уменьшаю огонь. Желтки растираю, смешиваю с уксусом и очень аккуратно ввожу в суп, постоянно помешивая — важно, чтобы они не свернулись.
Добавляю настой шафрана, солю и перчу по вкусу.
Подаю горячим, при желании добавляю лимонный сок, чеснок и свежую зелень — каждый может настроить вкус под себя.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
