Городовой / Полезное / Луковый суп с грузинским характером: чихиртма — напрасно забытый шедевр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди Полезное
Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого Полезное
За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков Полезное
Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален Полезное
Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Луковый суп с грузинским характером: чихиртма — напрасно забытый шедевр

Опубликовано: 2 мая 2026 14:24
 Проверено редакцией
Луковый суп с грузинским характером: чихиртма — напрасно забытый шедевр
Луковый суп с грузинским характером: чихиртма — напрасно забытый шедевр
Городовой ру
Настоящая классика грузинской кухни.

Вкус этого супа содержит в себе приятную кислинку. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Георгий Кавказ".

Ингредиенты:

курица — 1 кг, лук — 2 шт., сливочное масло — 2 ст. л., яичные желтки — 3 шт., кукурузная мука — 2 ч. л. (или пшеничная), белый винный уксус — 2 ст. л., шафран — 1 ч. л., кинза — 1 пучок, лимон — половинка шт., соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Промываю курицу и варю её целиком в холодной воде около часа — бульон должен получиться насыщенным, а мясо мягким. Параллельно заливаю шафран кипятком и даю настояться.

Луковый суп с грузинским характером: чихиртма — напрасно забытый шедевр - image 1
Луковый суп с грузинским характером: чихиртма — напрасно забытый шедевр - image 1

Готовую курицу вынимаю, немного остужаю и разбираю на кусочки. Лук мелко нарезаю и обжариваю на сливочном масле до золотистого цвета — именно он добавляет глубину вкуса.Добавляю лук и нарезанную кинзу в бульон.

Отливаю немного бульона, остужаю и развожу в нём муку до однородности, затем аккуратно возвращаю в кастрюлю, постоянно помешивая.

Возвращаю в суп кусочки курицы, довожу до кипения и уменьшаю огонь. Желтки растираю, смешиваю с уксусом и очень аккуратно ввожу в суп, постоянно помешивая — важно, чтобы они не свернулись.

Добавляю настой шафрана, солю и перчу по вкусу.

Подаю горячим, при желании добавляю лимонный сок, чеснок и свежую зелень — каждый может настроить вкус под себя.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить Том Ям дома как в ресторане.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью