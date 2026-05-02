Всего 10 станций метро или 2 часа до столицы: выживет ли кошелек петербуржца после запуска мега-поезда

В 2028 году обещают запустить ВСМ — высокоскоростную железнодорожную магистраль. Мы будем долетать до Москвы за 2 часа 15 минут.

Главный вопрос, который волнует петербуржцев: не станут ли из-за этого квартиры в Петербурге стоить как крыло самолета?

Цены на жилье: прыжок и приземление

Риелторы успокаивают: никакой катастрофы на рынке аренды не будет. Да, когда магистраль только откроют, владельцы квартир могут на радостях задрать цены. Но это будет временный всплеск, пишет Пятый канал.

Почему так? Всё просто. Петербург — город довольно компактный. Даже из спальных районов до центра можно добраться за 30–40 минут.

Если жилье в центре станет слишком дорогим, люди просто снимут квартиру чуть дальше, например, за КАДом. Там цены всегда ниже, а транспортная доступность в Петербурге вполне приличная.

Два часа в пути — это реальность

Давайте цифрами: сейчас «Сапсан» идет около 4 часов. ВСМ сократит это время почти вдвое. Поезда будут ходить каждые 15 минут. Это фактически формат «наземного метро» между городами.

Что еще важно знать про ВСМ:

Свои пути: В отличие от «Сапсана», который делит дорогу с обычными электричками и товарняками, для ВСМ строят выделенные пути. Никто никому мешать не будет.

Остановки: Поезд будет делать остановки в Обухово, Великом Новгороде и Твери. Это значит, что жизнь закипит не только в столицах, но и в регионах между ними.

Цена билета: Точных цифр пока нет, но эксперты прогнозируют, что билет будет стоить чуть дороже «Сапсана», но дешевле авиаперелета с учетом трансфера до аэропорта.

Не только Петербург: куда еще поедем быстро?

Магистраль до Петербурга — это только начало. В планах властей опутать скоростными дорогами почти всю страну.

В будущем нас ждут маршруты:

На восток: Москва — Казань — Екатеринбург. На юг: Москва — Адлер (через Воронеж и Ростов-на-Дону). К соседям: Прямая ветка до Минска.

Представьте: доехать до моря или до Урала можно будет в несколько раз быстрее. Это объединит 80% населения России.