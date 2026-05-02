300 вещей с характером: в Суйде покажут, чем пользовался в быту великий прадед и «Арап Петра Великого»

Экспозиция будет посвящена 245-летию памяти Абрама Ганнибала.

В Ленинградской области есть место с удивительной историей — усадьба «Суйда». 12 мая здесь открывается новая выставка. Повод серьезный: 245 лет со дня памяти Абрама Ганнибала.

Тот самый прадед

Абрам Петрович Ганнибал — фигура легендарная. Маленький мальчик из Африки попал в плен, оказался в Турции, а потом был подарен Петру I.

Император разглядел в нем талант, стал его крестным и дал блестящее образование.

Ганнибал не подвел: он дослужился до генерала и стал главным военным инженером страны. Но для большинства из нас он прежде всего — «чернокожий предок» Александра Пушкина.

Именно от него поэт унаследовал свою взрывную натуру и кудри.

Картофельный бунт

Жизнь в Суйде у Ганнибала была бурной. Мало кто знает, но именно здесь он совершил «аграрную революцию». В 1765 году Екатерина II поручила ему заняться разведением картофеля.

Крестьяне новинку не оценили. Они боялись «чертова яблока» и даже устраивали мелкие бунты. Но генерал был человеком военным: ослушаться его было трудно.

В итоге именно благодаря упорству Ганнибала картошка стала для нас «вторым хлебом».

Что покажут на выставке?

Организаторы собрали около 300 экспонатов. Это не просто скучные витрины, а личные вещи, которые хранят дух того времени.

Среди самых интересных предметов:

Ожившие механизмы: реставраторы восстановили старинные часы и мельницу для кофе.

реставраторы восстановили старинные часы и мельницу для кофе. Бытовые редкости: вы увидите настоящую льномялку и мемориальные ларцы.

вы увидите настоящую льномялку и мемориальные ларцы. Личные мелочи: табакерки, шкатулки и даже столовые ложечки. У каждой вещи — своя загадка.

Почему это интересно сегодня?

Суйда — это не просто музей, это место силы. Здесь Ганнибал провел свои последние годы. Здесь он ходил по тем же дорожкам, где позже будет гулять маленький Пушкин, слушая рассказы о своем необычном предке.

Если хотите прикоснуться к истории, которая пахнет не пылью, а приключениями и переменами, заезжайте в гости 12 мая. Выставка обещает быть атмосферной и очень «человечной».