Городовой / Полезное / Кидаю в лунки к томатам эту «гремучую смесь» — летом жду лавину помидоров: плодов будет пруд пруди
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди Полезное
Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого Полезное
За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков Полезное
Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален Полезное
Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кидаю в лунки к томатам эту «гремучую смесь» — летом жду лавину помидоров: плодов будет пруд пруди

Опубликовано: 2 мая 2026 11:04
 Проверено редакцией
Кидаю в лунки к томатам эту «гремучую смесь» — летом жду лавину помидоров: плодов будет пруд пруди
Кидаю в лунки к томатам эту «гремучую смесь» — летом жду лавину помидоров: плодов будет пруд пруди
Городовой ру
Простые, но важные правила при пересадке томатов

При пересадке в открытый грунт рассада подвергается стрессу. Для быстрой адаптации молодых растений, формированию мощной корневой системы и стимуляции урожайности важно обеспечить рыхлость и питательность почвы в посадочной лунке.

Хорошим решением для обеспечения томатов питательными веществами на протяжении всего сезона и их защиты от заболеваний является использование специальной почвенной смеси. Автор канала "Огород и дача — большая удача" рассказал, как высаживать растения правильно.

Что внести в лунку

Специалист советует при посадке вносить эти компоненты:

  • Перегной или компост — 2 горсти;
  • древесная зола — 1−2 столовые ложки;
  • яичная скорлупа (измельченная в порошок) — 1 горсть;
  • луковая шелуха — 1 щепотка;
  • сухой ржаной хлеб — 1 кусочек.

Перегной (компост) способствует улучшению структуры почвы, повышению ее рыхлости и плодородности, а также обеспечивает питание корневой системы.

Древесная зола обогащает почву калием, фосфором и кальцием, предотвращает развитие грибковых заболеваний у томатов и снижает кислотность почвы.

Яичная скорлупа, в свою очередь, также насыщает грунт кальцием и служит профилактикой вершинной гнили.

Луковая шелуха, содержащая природные фитонциды, обеспечивает защиту корневой системы от грибковых заболеваний и нематод.

Хлеб способствует привлечению полезных бактерий в почву, улучшая ее микрофлору.

Что не стоит вносить в лунку

Не рекомендуется вносить в лунки при посадке томатов свежий навоз (потенциально может вызвать ожоги корней и развитие заболеваний), неперепревшие опилки (приводят к дефициту азота в почве), избыточное количество золы (снижает усвоение азота).

Правильный метод посадки томатов

Подготовьте лунку глубиной 15–20 см. Внесите рекомендованные удобрения и тщательно перемешайте их с почвой. Залейте лунку одним литром теплой воды.

Заглубите рассаду до уровня первых листьев, присыпьте землей, аккуратно уплотните и повторно полейте. Замульчируйте почву соломой, скошенной травой или торфом.

Такой подход позволит создать идеальные условия для роста томатов, что обеспечит обильный урожай.

Ранее мы рассказали, как пересадить огурцы без стресса.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью