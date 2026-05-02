Кидаю в лунки к томатам эту «гремучую смесь» — летом жду лавину помидоров: плодов будет пруд пруди

Простые, но важные правила при пересадке томатов

При пересадке в открытый грунт рассада подвергается стрессу. Для быстрой адаптации молодых растений, формированию мощной корневой системы и стимуляции урожайности важно обеспечить рыхлость и питательность почвы в посадочной лунке.

Хорошим решением для обеспечения томатов питательными веществами на протяжении всего сезона и их защиты от заболеваний является использование специальной почвенной смеси. Автор канала "Огород и дача — большая удача" рассказал, как высаживать растения правильно.

Что внести в лунку

Специалист советует при посадке вносить эти компоненты:

Перегной или компост — 2 горсти;

древесная зола — 1−2 столовые ложки;

яичная скорлупа (измельченная в порошок) — 1 горсть;

луковая шелуха — 1 щепотка;

сухой ржаной хлеб — 1 кусочек.

Перегной (компост) способствует улучшению структуры почвы, повышению ее рыхлости и плодородности, а также обеспечивает питание корневой системы.

Древесная зола обогащает почву калием, фосфором и кальцием, предотвращает развитие грибковых заболеваний у томатов и снижает кислотность почвы.

Яичная скорлупа, в свою очередь, также насыщает грунт кальцием и служит профилактикой вершинной гнили.

Луковая шелуха, содержащая природные фитонциды, обеспечивает защиту корневой системы от грибковых заболеваний и нематод.

Хлеб способствует привлечению полезных бактерий в почву, улучшая ее микрофлору.

Что не стоит вносить в лунку

Не рекомендуется вносить в лунки при посадке томатов свежий навоз (потенциально может вызвать ожоги корней и развитие заболеваний), неперепревшие опилки (приводят к дефициту азота в почве), избыточное количество золы (снижает усвоение азота).

Правильный метод посадки томатов

Подготовьте лунку глубиной 15–20 см. Внесите рекомендованные удобрения и тщательно перемешайте их с почвой. Залейте лунку одним литром теплой воды.

Заглубите рассаду до уровня первых листьев, присыпьте землей, аккуратно уплотните и повторно полейте. Замульчируйте почву соломой, скошенной травой или торфом.

Такой подход позволит создать идеальные условия для роста томатов, что обеспечит обильный урожай.

