От случайной находки в селе до блокбастера: Эрмитаж раскроет тайны «поддельной» богини

Вместе с Эрмитажем Холдинг «Газпром-медиа» запускают проект «Музейный детектив». Это будет серия документальных фильмов, которые выглядят как расследования.

О чем кино?

Всего планируют выпустить 6–8 серий. Первым «героем» станет древнеримская статуя — Виктория Кальватоне.

Ее история — готовый сценарий для Голливуда. Скульптуру нашли в Италии в XIX веке, потом она попала в Германию, а после Второй мировой войны оказалась в России, сообщают "Ведомости".

Долгое время считалось, что это лишь поздняя копия, но ученые доказали: перед нами подлинник II века. Вокруг этой статуи всегда было много споров, подмен и тайн. Именно их и будут «раскрывать» в первой серии.

Где и когда смотреть?

Сериал выйдет на двух площадках:

Rutube — для самого широкого круга зрителей. Premier — онлайн-кинотеатр для тех, кто любит качественный контент без рекламы.

Все расходы по съемкам взял на себя «Газпром-медиа». Эксперты говорят, что одна такая серия может стоить от 4 до нескольких десятков миллионов рублей. Всё зависит от того, позовут ли «звездного» ведущего и будут ли съемки в других странах

Если проект «зайдет» зрителям, «Газпром-медиа» обещает превратить это в большой альманах. В России сотни музеев, и в каждом из них спрятан свой «скелет в шкафу», о котором стоит рассказать.