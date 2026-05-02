От случайной находки в селе до блокбастера: Эрмитаж раскроет тайны «поддельной» богини

Вместе с Эрмитажем Холдинг «Газпром-медиа» запускают проект «Музейный детектив». Это будет серия документальных фильмов, которые выглядят как расследования.
О чем кино?
Всего планируют выпустить 6–8 серий. Первым «героем» станет древнеримская статуя — Виктория Кальватоне.
Ее история — готовый сценарий для Голливуда. Скульптуру нашли в Италии в XIX веке, потом она попала в Германию, а после Второй мировой войны оказалась в России, сообщают "Ведомости".
Долгое время считалось, что это лишь поздняя копия, но ученые доказали: перед нами подлинник II века. Вокруг этой статуи всегда было много споров, подмен и тайн. Именно их и будут «раскрывать» в первой серии.
Где и когда смотреть?
Сериал выйдет на двух площадках:
- Rutube — для самого широкого круга зрителей.
- Premier — онлайн-кинотеатр для тех, кто любит качественный контент без рекламы.
Все расходы по съемкам взял на себя «Газпром-медиа». Эксперты говорят, что одна такая серия может стоить от 4 до нескольких десятков миллионов рублей. Всё зависит от того, позовут ли «звездного» ведущего и будут ли съемки в других странах
Если проект «зайдет» зрителям, «Газпром-медиа» обещает превратить это в большой альманах. В России сотни музеев, и в каждом из них спрятан свой «скелет в шкафу», о котором стоит рассказать.