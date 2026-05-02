Городовой / Город / От случайной находки в селе до блокбастера: Эрмитаж раскроет тайны «поддельной» богини
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди Полезное
Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого Полезное
За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков Полезное
Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален Полезное
Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От случайной находки в селе до блокбастера: Эрмитаж раскроет тайны «поддельной» богини

Опубликовано: 2 мая 2026 10:33
 Проверено редакцией
От случайной находки в селе до блокбастера: Эрмитаж раскроет тайны «поддельной» богини
От случайной находки в селе до блокбастера: Эрмитаж раскроет тайны «поддельной» богини
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Планируется выпустить шесть-восемь эпизодов на видеохостинге Rutube.

Вместе с Эрмитажем Холдинг «Газпром-медиа» запускают проект «Музейный детектив». Это будет серия документальных фильмов, которые выглядят как расследования.

О чем кино?

Всего планируют выпустить 6–8 серий. Первым «героем» станет древнеримская статуя — Виктория Кальватоне.

Ее история — готовый сценарий для Голливуда. Скульптуру нашли в Италии в XIX веке, потом она попала в Германию, а после Второй мировой войны оказалась в России, сообщают "Ведомости".

Долгое время считалось, что это лишь поздняя копия, но ученые доказали: перед нами подлинник II века. Вокруг этой статуи всегда было много споров, подмен и тайн. Именно их и будут «раскрывать» в первой серии.

Где и когда смотреть?

Сериал выйдет на двух площадках:

  1. Rutube — для самого широкого круга зрителей.
  2. Premier — онлайн-кинотеатр для тех, кто любит качественный контент без рекламы.

Все расходы по съемкам взял на себя «Газпром-медиа». Эксперты говорят, что одна такая серия может стоить от 4 до нескольких десятков миллионов рублей. Всё зависит от того, позовут ли «звездного» ведущего и будут ли съемки в других странах

Если проект «зайдет» зрителям, «Газпром-медиа» обещает превратить это в большой альманах. В России сотни музеев, и в каждом из них спрятан свой «скелет в шкафу», о котором стоит рассказать.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью