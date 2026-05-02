Флорентийская мозаика и гипсовое «дерево»: реставраторы возвращают блеск самым мрачным покоям Петербурга

Помещения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Михайловский замок — самое таинственное и мрачное здание Петербурга. Скоро в его стенах начнется масштабное обновление: на реставрацию покоев императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны выделяют солидную сумму — 384,5 млн рублей

Спасать пора немедленно

Замок строили как неприступную крепость, но время оказалось сильнее камня. Сейчас эксперты оценивают состояние императорских комнат как «неудовлетворительное».

Картина печальная: на потолках видны следы протечек, старинная лепнина крошится, а паркет и мрамор покрыты сколами. Даже инженерные сети — вентиляция и электрика — давно изношены.

Если не вмешаться сейчас, мы можем навсегда потерять уникальную отделку XVIII века.

Звездное небо в спальне императора

Реставраторы планируют не просто «подкрасить стены», а вернуть комнатам их исторический облик. Работы пройдут на втором этаже в северо-западной части замка.

Вот что восстановят в первую очередь:

Опочивальня Павла I. Позже комнату превратили в церковь. Теперь здесь воссоздадут знаменитое «звездное небо» на потолке — золотые звезды на глубоком синем фоне.

Библиотека и Овальный будуар. В будуаре займутся плафоном «Взятие на небо Божией Матери».

Покои Марии Фёдоровны. Здесь вернут блеск флорентийской мозаике, мрамору и изящной лепнине.

Реставрация длиной в тридцать лет

Михайловский замок реставрируют с 1991 года — процесс затянулся на десятилетия. В прошлом году Русский музей даже получил судебный иск от властей за то, что работы идут слишком медленно, сообщает "ДП".

Музею пришлось заплатить штраф, и теперь у него есть четкий дедлайн — завершить полное обновление замка за 5 лет.

Новыми покоями Павла I дело не ограничится. Параллельно планируют обновить и комнаты князя Александра Павловича (будущего Александра I), на что потратят еще 230 млн рублей.