«Ленинградская солянка»: как готовится и чем отличается от московского варианта

Солянка "по-ленинградски" - это не просто суп, а настоящий взрыв вкуса. Однако существует и "Московская солянка".
Шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал "Городовому" в чем отличаются два супа и как приготовить знаменитую "Ленинградскую солянку".
"Разница заключается в том, что "Ленинградская солянка" готовится однозначно без почек. Солянка с почками — это всё-таки больше московская история.
И часто встречаются рецепты "Ленинградской солянки" с гусем. Чего в Московской вариации не встречается, потому что "Московская солянка" — это разные копчёные мяса, из которого, собственно, она и готовилась, то есть такой способ ресторанной утилизации обрезки, - рассказал эксперт.
Рецепт
|Ингредиенты
|Количество
|говядина
|200 г
|гусь
|200 г
|ветчина
|100 г
|сосиски
|100 г
|огурцы соленые
|3 шт
|лук репчатый
|3 шт
|бульон говяжий
|1500 мл
|каперсы
|50 г
|маслин
|80 г
|масло сливочное
|80 г
|корень сельдерея
|30 г
|паста томатная
|80 г
|сметана
|для подачи
|лимон
|для подачи
|зелень
|для подачи
|соль
|по вкусу
|черный перец
|по вкусу
Приготовление
1. Залейте говядину и гуся холодной водой, добавьте кусочек корня сельдерея и поставьте вариться на слабом огне.
2. Когда мясо станет мягким, выньте его из бульона, отделите от костей и нарежьте аккуратными тонкими ломтиками. Сам бульон обязательно процедите.
3. Солёные огурцы очистите от кожицы и удалите семена, затем нарежьте их тонкой соломкой. Переложите в небольшую кастрюлю, влейте немного бульона и тушите около 12–15 минут до мягкости.
4. Лук и сельдерей нашинкуйте как можно тоньше и обжарьте на сливочном масле примерно 5 минут до лёгкой золотистости.
5. Отдельно прогрейте томатную пасту на сливочном масле, чтобы она раскрыла вкус.
6. Ветчину и сосиски нарежьте небольшими кусочками.
7. Процеженный бульон доведите до кипения. Добавьте в него огурцы, обжаренные овощи и томатную пасту, затем варите на слабом огне около 8–10 минут.
8. После этого отправьте в кастрюлю мясо, ветчину, сосиски и каперсы. Посолите, поперчите по вкусу и дайте покипеть ещё 5 минут.
9. Снимите с огня и оставьте настояться 10–15 минут.
10. Разлейте солянку по тарелкам, добавьте маслины, ложку сметаны и ломтики очищенного лимона. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.