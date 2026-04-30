«Ленинградская солянка»: как готовится и чем отличается от московского варианта

Секреты приготовления солянки раскрыл эксперт.

Солянка "по-ленинградски" - это не просто суп, а настоящий взрыв вкуса. Однако существует и "Московская солянка".

Шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал "Городовому" в чем отличаются два супа и как приготовить знаменитую "Ленинградскую солянку".

"Разница заключается в том, что "Ленинградская солянка" готовится однозначно без почек. Солянка с почками — это всё-таки больше московская история. И часто встречаются рецепты "Ленинградской солянки" с гусем. Чего в Московской вариации не встречается, потому что "Московская солянка" — это разные копчёные мяса, из которого, собственно, она и готовилась, то есть такой способ ресторанной утилизации обрезки, - рассказал эксперт.

Рецепт

Ингредиенты Количество говядина 200 г гусь 200 г ветчина 100 г сосиски 100 г огурцы соленые 3 шт лук репчатый 3 шт бульон говяжий 1500 мл каперсы 50 г маслин 80 г масло сливочное 80 г корень сельдерея 30 г паста томатная 80 г сметана для подачи лимон для подачи зелень для подачи соль по вкусу черный перец по вкусу



Приготовление

1. Залейте говядину и гуся холодной водой, добавьте кусочек корня сельдерея и поставьте вариться на слабом огне.

2. Когда мясо станет мягким, выньте его из бульона, отделите от костей и нарежьте аккуратными тонкими ломтиками. Сам бульон обязательно процедите.

3. Солёные огурцы очистите от кожицы и удалите семена, затем нарежьте их тонкой соломкой. Переложите в небольшую кастрюлю, влейте немного бульона и тушите около 12–15 минут до мягкости.

4. Лук и сельдерей нашинкуйте как можно тоньше и обжарьте на сливочном масле примерно 5 минут до лёгкой золотистости.

5. Отдельно прогрейте томатную пасту на сливочном масле, чтобы она раскрыла вкус.

6. Ветчину и сосиски нарежьте небольшими кусочками.

7. Процеженный бульон доведите до кипения. Добавьте в него огурцы, обжаренные овощи и томатную пасту, затем варите на слабом огне около 8–10 минут.

8. После этого отправьте в кастрюлю мясо, ветчину, сосиски и каперсы. Посолите, поперчите по вкусу и дайте покипеть ещё 5 минут.

9. Снимите с огня и оставьте настояться 10–15 минут.

10. Разлейте солянку по тарелкам, добавьте маслины, ложку сметаны и ломтики очищенного лимона. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.