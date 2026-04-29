Штраф за вид на Дворцовый? Новые правила могут изменить ночные прогулки под мостами в Петербурге

Не всем депутатам понравилось такое решение.

В Петербурге решили всерьез взяться за порядок на воде. Губернатор Александр Беглов предложил запретить ночные прогулки на катерах и лодках в самом центре города.

Депутаты уже одобрили документ в первом чтении.

Где и когда нельзя будет ходить

Главное новшество — запрет на движение маломерных судов в центре Невы с 23:00 до 05:00.

Зона ограничений приличная: от Благовещенского до Литейного моста. Это как раз те места, где обычно собираются сотни катеров, чтобы посмотреть на развод мостов.

Для частников (тех, кто катается «для себя», а не возит туристов) правила еще жестче. Им запретят даже просто находиться в акватории между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.

Почему это решили сделать

Власти объясняют всё безопасностью. Ночной Петербург — это красиво, но на воде в это время творится хаос.

Плохая видимость. Даже в белые ночи разглядеть маленькую лодку с борта большого теплохода сложно.

Пробки из катеров. В пик сезона у Дворцового моста яблоку негде упасть. Суда опасно сближаются, что часто приводит к авариям.

Федеральные правила. Город просто подгоняет свои законы под приказ Минтранса.

Кого это ударит по карману

Бизнесмены и часть депутатов уже бьют тревогу. Ночные прогулки «под мостами» — это визитная карточка Петербурга, пишет КП.

Туристы лишатся самого яркого впечатления от города. Владельцы катеров потеряют огромную часть выручки. Это сотни рабочих мест. Штрафы. За нарушение новых правил будут наказывать рублем. Суммы для физических лиц могут составить от 5 до 10 тысяч рублей, а для компаний — в разы больше.

Есть ли надежда на компромисс?

Депутат Дмитрий Павлов уже возмутился: почему решение приняли без учета мнения жителей и бизнеса? По его словам, это «убийство» важного туристического направления, пишет "ДП".

В правительстве города признают, что мера болезненная. Чиновники называют это «компромиссом» и обещают следить за ситуацией. Не исключено, что в будущем правила смягчат, если найдут способ сделать ночные прогулки безопаснее без полного запрета.

Важная деталь

Кстати, запрет касается именно маломерных судов (длиной до 20 метров). Крупные прогулочные теплоходы, которые ходят по регулярным маршрутам, скорее всего, продолжат работу, но под более жестким контролем.

Пока законопроект прошел только первое чтение. Это значит, что у бизнеса еще есть шанс побороться за поправки, но общее направление понятно: ночная Нева скоро перестанет быть «свободной зоной».