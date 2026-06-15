Большинство компаний Петербурга нанимают в штат через стажировки - исследование

В Петербурге стажировка стала надежным способом найти постоянную работу сразу после учебы. Этот формат выгоден и компаниям, и начинающим карьеру, отмечают аналитики сервиса SuperJob. Для новичков это реальный шанс получить опыт и начать карьеру.
Исследование среди работодателей и молодых специалистов Петербурга дало такие результаты:
- 54% компаний предлагают официальное трудоустройство большинству своих стажёров.
- 21% работодателей зачисляют в штат только самых лучших и успешных кандидатов.
- 70% молодых людей остались работать именно в той компании, где проходили практику.
- 9% получили предложение, но отказались сами.
- 8% ушли ни с чем.
Программы стажировок работают в 32% фирм. Еще 35% компаний принимают студентов на практику без специальных программ.
Для 72% молодежи стажировка - это прежде всего способ получить реальный опыт. Не просто строчка в резюме, а возможность погрузиться в профессию, понять, как работают процессы изнутри, и зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем.
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