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Большинство компаний Петербурга нанимают в штат через стажировки - исследование

Опубликовано: 15 июня 2026 17:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Большинство компаний Петербурга нанимают в штат через стажировки - исследование
фото Городовой ру
Как стажировка в Петербурге помогает начать карьеру

В Петербурге стажировка стала надежным способом найти постоянную работу сразу после учебы. Этот формат выгоден и компаниям, и начинающим карьеру, отмечают аналитики сервиса SuperJob. Для новичков это реальный шанс получить опыт и начать карьеру.

Исследование среди работодателей и молодых специалистов Петербурга дало такие результаты:

  • 54% компаний предлагают официальное трудоустройство большинству своих стажёров.
  • 21% работодателей зачисляют в штат только самых лучших и успешных кандидатов.
  • 70% молодых людей остались работать именно в той компании, где проходили практику.
  • 9% получили предложение, но отказались сами.
  • 8% ушли ни с чем.

Программы стажировок работают в 32% фирм. Еще 35% компаний принимают студентов на практику без специальных программ.

Для 72% молодежи стажировка - это прежде всего способ получить реальный опыт. Не просто строчка в резюме, а возможность погрузиться в профессию, понять, как работают процессы изнутри, и зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге дешевле всего купить двушку.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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