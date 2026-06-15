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Где в Петербурге дешевле всего купить двушку: топ районов с ценами 2026

Опубликовано: 15 июня 2026 15:54
 Проверено редакцией
Городовой ру
Где в Петербурге дешевле всего купить двушку: топ районов с ценами 2026
фото legion-media
Где в Петербурге купить двухкомнатную квартиру дешево

В мае 2026 года в Петербурге назвали районы с самыми доступными двухкомнатными квартирами на вторичном рынке. Специалисты Центра аналитики BN.ru изучили цены в разных локациях, исключив пригородные территории.

Топ-3 самых доступных районов для покупки двушки

  1. Красносельский район — абсолютный лидер по доступности. Средняя стоимость квадратного метра здесь составила всего 189 тыс. рублей.
  2. Красногвардейский район — второе место с показателем 204,5 тыс. рублей за кв. метр.
  3. Калининский район — замыкает тройку бюджетных локаций. Цена квадратного метра — 204,9 тыс. рублей.

Для сравнения: самые дорогие районы

В Центральном и Петроградском районах цены на двухкомнатные квартиры массового сегмента значительно выше.

За один квадратный метр там придется выложить от 320,1 тыс. до 360,4 тыс. рублей. Разница с бюджетными районами — почти в два раза.

Если вы ищете недорогую двухкомнатную квартиру в Петербурге, обратите внимание на Красносельский, Красногвардейский и Калининский районы.

Ранее «Городовой» рассказывал, Петербург и Ленобласть вошли в число самых успешных регионов страны.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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