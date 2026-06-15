Москва, Петербург и Ленобласть: кто на первом месте в рейтинге успешных регионов 2025

Петербург и Ленобласть вошли в число самых успешных регионов страны

Опубликован рейтинг социально-экономического положения регионов России за 2025 год. Петербург занял второе место, уступив только Москве. Ленинградская область поднялась на седьмую строчку, обогнав даже Краснодарский край.

Северная столица за год немного растеряла показатели — минус 0,72 балла по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, Петербург остается одним из экономических лидеров страны. Третье место занял Татарстан.

Эксперты подчеркивают: первая десятка регионов из этого списка производит больше половины всего валового регионального продукта России.

Ленобласть

Ленинградская область поднялась на одну строчку вверх и заняла седьмое место. Регион смог обогнать даже Краснодарский край, что эксперты называют прорывом. Об этом пишет "РИА Новости".

Зарплаты в Петербурге

По итогам 2025 года средняя зарплата в Петербурге достигла 117,2 тыс. рублей. Это на 21% выше среднероссийского уровня.

Самые высокие доходы — у специалистов из сферы добычи полезных ископаемых. Они в среднем получают более 238 тыс. рублей в месяц.

Петербург остается экономическим центром страны, уступая только Москве. Зарплаты в городе выше среднего по России на пятую часть. Ленобласть показывает уверенный рост и входит в топ-10 регионов.

Если вы ищете работу или планируете переезд — эти данные помогут сориентироваться. Но помните: высокие зарплаты в добывающей сфере требуют высокой квалификации и готовности к ненормированному графику.

Ранее «Городовой» рассказывал, кто в Петербурге может бесплатно вызвать социальное такси.