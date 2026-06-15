Социальное такси в Петербурге: кто имеет право на льготные поездки и как заказать машину

Социальное такси в Петербурге остается одним из самых востребованных сервисов для льготников. В 2026 году услугу предоставляют 27 перевозчиков, а в автопарке — 1343 стандартных автомобиля и 34 машины с аппарелями для колясочников.
Кто имеет право на социальное такси
Льготное транспортное обслуживание положено 21 категории граждан. Основные из них:
- Инвалиды, нуждающиеся в кресле-коляске (по медпоказаниям).
- Инвалиды I группы.
- Дети-инвалиды.
- Онкобольные, проходящие радио- или химиотерапию.
- Инвалиды II группы старше 80 лет или нуждающиеся в костылях.
- Участники ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники.
- Инвалиды III группы — участники войны, узники, опорники.
Куда можно поехать
Социальное такси возит не в любую точку, а только по утвержденным адресам. Поездки возможны от дома к социально значимому объекту и обратно. Между разными социально значимыми объектами.
Важные нюансы
Город не дает возможности заказать такси в любую точку — только в пределах утвержденных списков. Это сделано, чтобы защитить бюджет и гарантировать доступность сервиса для тех, кто реально в нем нуждается.
Поездки предоставляются по месту жительства. Заказ лучше оформлять заранее, - отмечает источник.
Социальное такси — реальная помощь для петербуржцев с ограниченными возможностями, пожилых и тяжелобольных. 1343 автомобиля, 27 перевозчиков, 21 категория льготников. Но маршруты ограничены социально значимыми объектами. Если вы или ваш близкий попадаете в льготную категорию — оформляйте заявку и пользуйтесь. Экономия времени и сил огромная.
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