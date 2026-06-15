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Детские сады с бассейнами и соляными пещерами построят на Пулковском шоссе в Петербурге

Опубликовано: 15 июня 2026 11:36
 Проверено редакцией
Городовой ру
Детские сады с бассейнами и соляными пещерами построят на Пулковском шоссе в Петербурге
фото legion-media
Где в Петербурге появятся детские сады с соляными пещерами

На Пулковском шоссе в Петербурге построят два новых детских сада по 220 мест каждый. Архитектурные решения уже одобрил Комитет по градостроительству и архитектуре. Дошкольные учреждения войдут в состав строящегося жилого комплекса.

Два детских сада на Пулковском шоссе — это 440 новых мест для малышей. Объекты возведут в составе жилого комплекса, то есть сады будут прямо рядом с домами. Родителям не придется возить детей через весь город.

Что внутри

В каждом саду предусмотрено все для комфорта и развития:

  • бассейны;
  • соляные пещеры;
  • музыкальные и спортивные залы;
  • медицинские кабинеты;
  • другие пространства для развития и отдыха.

Это не просто «дежурное» оснащение, а полноценная инфраструктура. Бассейны и соляные пещеры — редкость для обычных садов, здесь они будут.

Что снаружи

Рядом с детскими садами построят игровые площадки, обустроят зеленую зону и установят наружное освещение. Дети смогут гулять в безопасности, а родители — не волноваться, передает источник.

Два новых сада на Пулковском шоссе решат проблему очередей для жителей района. Бассейны, соляные пещеры, спортзалы и музыкальные классы — уровень оснащения выше среднего.

Если вы живете рядом или планируете покупку квартиры в этом жилом комплексе, это отличная новость. Детям будет где расти и развиваться, не выезжая за пределы района.

Ранее «Городовой» рассказывал, как мошенники охотятся за материнским капиталом россиян.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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