Городовой / Новости Петербурга / Изменения в семейной ипотеке с 1 июля: мошенники уже обманывают семьи с материнским капиталом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Бизнес выбирает Петербург: город вошел в топ-5 направлений для деловых поездок Новости Петербурга
Советы Бехтеревой для тех, кому за 60: 3 простых правила, чтобы сохранить ясность ума Полезное
Плановые испытания теплосетей: в четырех районах Петербурга отключат горячую воду Новости Петербурга
Водителей предупредили: 15 июня в Ленобласти перекроют федеральные трассы для ремонта Новости Петербурга
Спрос на вторичное жилье в Петербурге пошел вверх: квартиры разбирают за 1–2 недели Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Изменения в семейной ипотеке с 1 июля: мошенники уже обманывают семьи с материнским капиталом

Опубликовано: 15 июня 2026 09:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Изменения в семейной ипотеке с 1 июля: мошенники уже обманывают семьи с материнским капиталом
фото Городовой ру
Как мошенники охотятся за материнским капиталом россиян

Перед каждым серьезным изменением условий госпрограмм на рынок выходят покупатели, которые могут лишиться права на льготный кредит. Решение о покупке принимается поспешно, главное — успеть, пока возможность есть. Именно этим и пользуются мошенники.

Как действуют злоумышленники

В соцсетях появляются сообщения от людей, выдающих себя за риелторов и специалистов по недвижимости. Они обещают помощь с оформлением ипотеки до того, как покупатель потеряет право на льготный кредит на действующих условиях. Цель — получить доступ к личным данным или деньгам.

Мошенники любят играть на поспешности. В такой обстановке люди меньше склонны анализировать ситуацию и проверять информацию.

Почему это особенно опасно сейчас

С 1 февраля получить семейную ипотеку стало гораздо сложнее. Банки начали строже оценивать клиентов из-за роста числа кредитов, по которым перестали платить. Многие, кто формально подходит под требования госпрограммы, не могут пройти проверку банка.

С 1 июля условия семейной ипотеки снова меняются. Программа, как ожидается, станет менее выгодной для семей с одним ребенком. Их доля среди получателей — от 25% до 40%. Именно эти люди находятся в группе риска и чаще всего становятся жертвами мошенников.

Как защитить себя

  • Не доверяйте обещаниям «помочь любой ценой» от незнакомцев в соцсетях.
  • Проверяйте лицензии и реальные контакты риелторов через официальные реестры.
  • Не переводите предоплату и не передавайте личные данные до проверки.
  • Помните: если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, это обман.
  • При сомнениях обращайтесь напрямую в банк или к проверенным специалистам.

Вывод

Громкие новостные поводы — идеальное время для мошенников. Они давят на страх и спешку, заставляя принимать необдуманные решения. Не поддавайтесь панике. Проверяйте информацию, не переводите деньги незнакомцам и не делитесь личными данными. Лучше потерять несколько дней на проверку, чем остаться без денег и без квартиры. Об этом передает "СИБДОМ".

Читайте также на портале "Городовой": Почему Санкт-Петербург стал дешевле Ярославля.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью