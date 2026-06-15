Изменения в семейной ипотеке с 1 июля: мошенники уже обманывают семьи с материнским капиталом

Как мошенники охотятся за материнским капиталом россиян

Перед каждым серьезным изменением условий госпрограмм на рынок выходят покупатели, которые могут лишиться права на льготный кредит. Решение о покупке принимается поспешно, главное — успеть, пока возможность есть. Именно этим и пользуются мошенники.

Как действуют злоумышленники

В соцсетях появляются сообщения от людей, выдающих себя за риелторов и специалистов по недвижимости. Они обещают помощь с оформлением ипотеки до того, как покупатель потеряет право на льготный кредит на действующих условиях. Цель — получить доступ к личным данным или деньгам.

Мошенники любят играть на поспешности. В такой обстановке люди меньше склонны анализировать ситуацию и проверять информацию.

Почему это особенно опасно сейчас

С 1 февраля получить семейную ипотеку стало гораздо сложнее. Банки начали строже оценивать клиентов из-за роста числа кредитов, по которым перестали платить. Многие, кто формально подходит под требования госпрограммы, не могут пройти проверку банка.

С 1 июля условия семейной ипотеки снова меняются. Программа, как ожидается, станет менее выгодной для семей с одним ребенком. Их доля среди получателей — от 25% до 40%. Именно эти люди находятся в группе риска и чаще всего становятся жертвами мошенников.

Как защитить себя

Не доверяйте обещаниям «помочь любой ценой» от незнакомцев в соцсетях.

Проверяйте лицензии и реальные контакты риелторов через официальные реестры.

Не переводите предоплату и не передавайте личные данные до проверки.

Помните: если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, это обман.

При сомнениях обращайтесь напрямую в банк или к проверенным специалистам.

Вывод

Громкие новостные поводы — идеальное время для мошенников. Они давят на страх и спешку, заставляя принимать необдуманные решения. Не поддавайтесь панике. Проверяйте информацию, не переводите деньги незнакомцам и не делитесь личными данными. Лучше потерять несколько дней на проверку, чем остаться без денег и без квартиры. Об этом передает "СИБДОМ".

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