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Сухой хвостик, оранжевый бок и никаких «пирамидок»: петербуржцам рассказали, как правильно выбирать арбузы

Опубликовано: 3 августа 2026 13:59
 Проверено редакцией
Сухой хвостик, оранжевый бок и никаких «пирамидок»: петербуржцам рассказали, как правильно выбирать арбузы
Сухой хвостик, оранжевый бок и никаких «пирамидок»: петербуржцам рассказали, как правильно выбирать арбузы
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Арбузный сезон в самом разгаре. 

Где брать, а где — обходить стороной

Запомните главное: никогда не покупайте бахчевые у дорог. Арбузы как губки впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов.

Легальная точка — это не просто куча на обочине. У правильного продавца всегда есть навес, арбузы лежат на поддонах, напомнил Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Не стесняйтесь спрашивать документы. У честного торговца всегда под рукой декларация о соответствии. Нет документов? Идите в другое место.

Забудьте про «проверку на спелость» ножом

Многие просят вырезать «пирамидку» или купить половинку арбуза. Не делайте этого! Нож продавца может быть грязным, а на жаре бактерии в сладкой мякоти размножаются мгновенно.

Купив разрезанный плод, вы покупаете билет в инфекционное отделение.

Ищем идеальный арбуз: 5 признаков

Выбирать «гиганта» не стоит, как и совсем крошечный плод. Ищите золотую середину.

  1. Кожура. Должна быть твердой и блестящей. Если ее легко проткнуть ногтем — арбуз незрелый.
  2. Рисунок. Полоски должны быть четкими и контрастными.
  3. Желтое пятно. На боку должно быть пятно (место, где арбуз лежал на земле). В идеале — насыщенно-желтое или даже оранжевое. Белое пятно — признак того, что арбуз не долежал.
  4. Хвостик. Сухой усик и плодоножка говорят о зрелости.
  5. Звук. Постучите по нему. Глухой звук — арбуз перезрел, слишком звонкий — еще зеленый. Нужен умеренно звонкий «барабанный» звук.

Гигиена превыше всего

Принесли домой? Первым делом — в ванную. Мойте арбуз теплой водой с мылом. Грязь с корки при разрезании легко попадает на мякоть.

Как хранить

Если не доели — сразу в холодильник. Но даже там разрезанный арбуз живет недолго. Почувствовали хоть малейший кислый запах? Сразу в мусор.

Рисковать здоровьем ради пары кусков сахара точно не стоит. Удачного выбора и приятного аппетита!

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить летний лимонад из арбуза.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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