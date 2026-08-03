Сухой хвостик, оранжевый бок и никаких «пирамидок»: петербуржцам рассказали, как правильно выбирать арбузы

Где брать, а где — обходить стороной
Запомните главное: никогда не покупайте бахчевые у дорог. Арбузы как губки впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов.
Легальная точка — это не просто куча на обочине. У правильного продавца всегда есть навес, арбузы лежат на поддонах, напомнил Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Не стесняйтесь спрашивать документы. У честного торговца всегда под рукой декларация о соответствии. Нет документов? Идите в другое место.
Забудьте про «проверку на спелость» ножом
Многие просят вырезать «пирамидку» или купить половинку арбуза. Не делайте этого! Нож продавца может быть грязным, а на жаре бактерии в сладкой мякоти размножаются мгновенно.
Купив разрезанный плод, вы покупаете билет в инфекционное отделение.
Ищем идеальный арбуз: 5 признаков
Выбирать «гиганта» не стоит, как и совсем крошечный плод. Ищите золотую середину.
- Кожура. Должна быть твердой и блестящей. Если ее легко проткнуть ногтем — арбуз незрелый.
- Рисунок. Полоски должны быть четкими и контрастными.
- Желтое пятно. На боку должно быть пятно (место, где арбуз лежал на земле). В идеале — насыщенно-желтое или даже оранжевое. Белое пятно — признак того, что арбуз не долежал.
- Хвостик. Сухой усик и плодоножка говорят о зрелости.
- Звук. Постучите по нему. Глухой звук — арбуз перезрел, слишком звонкий — еще зеленый. Нужен умеренно звонкий «барабанный» звук.
Гигиена превыше всего
Принесли домой? Первым делом — в ванную. Мойте арбуз теплой водой с мылом. Грязь с корки при разрезании легко попадает на мякоть.
Как хранить
Если не доели — сразу в холодильник. Но даже там разрезанный арбуз живет недолго. Почувствовали хоть малейший кислый запах? Сразу в мусор.
Рисковать здоровьем ради пары кусков сахара точно не стоит. Удачного выбора и приятного аппетита!
Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить летний лимонад из арбуза.