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Ищите август на крышке: как отличить полезную икру в Петербурге от опасной

Опубликовано: 3 августа 2026 12:44
 Проверено редакцией
Ищите август на крышке: как отличить полезную икру в Петербурге от опасной
Ищите август на крышке: как отличить полезную икру в Петербурге от опасной
Городовой ру
Восемь образцов овощных консервов провалили экспертизу.

Кабачковая икра — это же почти святое. Полезный овощ, минимум калорий, вкус как в детстве.

Но недавняя проверка в магазинах Петербурга показала: вместо витаминов в банках часто прячется опасная химия.

Общественная организация «Общественный контроль» отправила на экспертизу 13 образцов, и результат пугает: 8 из них проверку провалили.

Чем опасны нитраты?

Многие думают, что нитраты — это просто «страшилка». Но на деле всё серьезно. Если есть такую икру постоянно, можно заработать проблемы с почками, сердцем и суставами.

Нитраты вызывают сильные аллергии, а для детей они опасны вдвойне — детский организм переносит такие дозы гораздо тяжелее.

Антирейтинг: кого лучше обходить стороной

По закону в килограмме икры должно быть не больше 400 мг нитратов. В некоторых банках эту норму превысили даже не в два, а в три с половиной раза!

Главные нарушители:

  • «Красная цена» — абсолютный антирекорд (1431 мг).
  • «Ашан» — (1277 мг).
  • «Выбор семьи» — (1397 мг).

Также в «черный список» из-за превышения нормы попали: «Кубаночка», «Дядя Ваня», «Фрау Марта», «Царев сад» и «Каждый день».

Эксперты говорят прямо: лучше переплатить 10–15% за бренд самого производителя, чем экономить на здоровье.

Кому можно доверять?

Безопасные марки существуют, и их можно смело класть в корзину. Тесты прошли:

  • «Угощение Славянки»
  • «Скатерть самобранка»
  • «Кухмастер»
  • «Знак заботы»
  • «Разносольников»

Как выбрать хорошую икру: советы экспертов

Чтобы не принести домой «химический коктейль», запомните три правила:

  1. Смотрите на дату. Самая лучшая икра производится в августе или сентябре. Это время сбора урожая. Если на банке стоит дата «январь» или «март» — значит, икру делали из замороженных овощей или кабачковой пасты непонятного качества.
  2. Ищите ГОСТ. Надпись «ТУ» (технические условия) позволяет производителю немного «химичить» с составом. ГОСТ — это более строгий стандарт.
  3. Цвет и консистенция. Хорошая икра должна быть светло-коричневой или рыжеватой, но не ярко-оранжевой и не зеленоватой. Она не должна быть слишком жидкой — если в банке стоит вода, значит, кабачки были перезрелыми или их плохо уварили.

И главный совет: если открыли банку и почувствовали странный металлический привкус или горечь — не ешьте. Ваше здоровье стоит гораздо дороже 80 рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург превратил еду в искусство.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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