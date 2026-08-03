Как сохранить картофель до весны без погреба: агроном Давыдова назвала простой способ – ни один клубень не сгниет

Для того, чтобы сохранить урожая картофеля, важны не только агротехнические мероприятия по его выращиванию, но и правильная процедура хранения. Качественная обработка клубней является залогом их лежкости до самой весны. Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями.
Этапы подготовки клубней
Первой, и очень важной задачей является тщательная просушка клубней. Лучше это делать на открытом воздухе в сухую погоду.
После этапа просушки следует приступить к обработке клубней. Для этих целей эффективно применяются фунгицидные средства. Одним из наиболее действенных препаратов является «Фитоспорин». Его разводят по инструкции производителя, после чего клубни тщательно опрыскиваются.
Как хранить картофель
Оптимальные условия для хранения картофеля – использование прохладных и хорошо вентилируемых помещений, таких как подвалы или погреба. В случае отсутствия таких условий существует альтернативный метод.
Нужно выложить дно перфорированного пластикового ящика листьями папоротника орляка. Затем уложить слой картофеля и покрыть его дополнительным слоем папоротника. Это обеспечит поглощение избыточной влаги, что позволит сохранить клубни до весны.
Личный опыт
На моем участке нет погреба и подвала. Поэтому я активно практикую описанный выше метод хранения урожая. Он также идеально подходит для моркови и свеклы – корнеплоды лежат до весны без всяких проблем.
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