На сколько хватит топлива в баке, если загорелась лампочка — ответ автоэксперта

На сколько хватит топлива в баке, если загорелась лампочка — ответ автоэксперта фото legion-media

Что на самом деле означает горящий индикатор и когда действительно пора бить тревогу