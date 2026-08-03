Посадила растения-подушки — цветут весь сезон без ухода: пышные, яркие, как живые ковры

Растения-подушки — неприхотливые многолетники, которые цветут с весны до осени и не требуют сложного ухода.

Каждый садовод мечтает о красивом участке, который радует глаз с ранней весны до поздней осени. Но не у всех есть время на сложный уход. Растения-подушки — идеальное решение для тех, кто хочет получить максимальный декоративный эффект при минимуме усилий. Эти многолетники образуют плотные зелёные куртины, которые в сезон покрываются яркими цветами и не требуют частых пересадок или особого внимания, пишет агроном Гуляева Нелли.

Девять лучших растений

Алиссум скальный — золотисто-жёлтые шапки, которые распускаются в апреле-мае, вырастает всего до 25 см. Идеален для сухих каменистых мест, а после цветения достаточно просто подстричь его.

Армерия приморская — нежные розовые или белые соцветия-шарики в мае-июне, до 30 см в высоту. Она любит бедный грунт и совершенно не переносит застоя воды.

Гвоздика серовато-голубая — с серебристой листвой и розовыми, белыми или красными цветами в мае. Вырастает до 20 см, засухоустойчива и остаётся декоративной даже после цветения.

Камнеломка Арендса — создаёт плотный зелёный ковёр, не выше 15 см, и в мае-июне покрывается розовыми, белыми или красными цветами. Зимует отлично, но в жару её лучше поливать.

Колокольчик Портеншлага — идеальный выбор для тенистых уголков. Он не любит солнце, зато с июня до сентября радует синими и фиолетовыми колокольчиками, вырастая всего до 15 см.

Крылотычинник — настоящий трудяга среди цветов: в мае–июне распускает нежно-розовые или белые соцветия, поднимается на 15–25 см, неприхотлив и легко переживает засуху.

Молочай многоцветковый — с жёлто-зелёными соцветиями, достигает 40 см. Его сок ядовит, поэтому обращаться с ним стоит осторожно, но декоративен он весь сезон.

Мшанка шиловидная — стелющийся изумрудный ковёр, не выше 5 см. В июне–июле на нём появляются крошечные белые звёздочки-цветы. В жару требует полива, иначе начинает сохнуть.

Обриета — весенняя звезда: в апреле–мае покрывается фиолетовыми, розовыми или голубыми цветами, вырастает до 15 см, засухоустойчива, а после цветения достаточно лёгкой стрижки.

Как ухаживать за растениями-подушками

Большинство из них предпочитают солнце, но камнеломка, колокольчик и мшанка хорошо растут в полутени:

Главное условие — дренаж. На тяжёлых почвах добавляют песок и гравий.

Полив умеренный: в засуху достаточно раза в неделю, мшанку и камнеломку поливают чаще.

Подкормки — весной и после цветения, без перебора. Переизбыток удобрений приведёт к росту листьев в ущерб цветению.

После цветения растения слегка подстригают — это омолаживает и сохраняет форму.

Как сочетать растения-подушки в композициях

На солнечном склоне хорошо смотрятся жёлтый алиссум, фиолетовая обриета и серебристая гвоздика с розовыми цветами. Вдоль дорожек — молочай в центре, по краям синие колокольчики и нежно-розовая армерия. Под деревьями — мшанка как основа, крылотычинник для розовых акцентов и камнеломка для заполнения пустот.

Личный опыт автора

Когда я впервые посадила алиссум и обриету, соседка отнеслась к этому скептически. Но через месяц она уже выпытывала названия и просила черенки. Теперь растения-подушки — основа моего сада. Они не требуют сложного ухода, а красота держится с весны до осени. Даже новичок справится с ними без проблем.

Вывод

Растения-подушки — идеальный выбор для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот. Они неприхотливы, зимостойки, долго цветут и легко сочетаются друг с другом. Правильная посадка, умеренный полив и лёгкая стрижка — и ваш сад будет выглядеть как на картинке.

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