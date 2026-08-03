4 месяца свободы или полный ноль: почему каждый третий петербуржец не имеет накоплений

Большинство петербуржцев бережно относятся к финансам.

Опрос SuperJob показал, что средний петербуржец протянет около четырех месяцев. Но это как «средняя температура по больнице». Если копнуть глубже, ситуация выглядит тревожнее.

Пустые кошельки

Почти 40% жителей Петербурга признались: накоплений у них нет совсем. Если доход исчезнет завтра, им придется сразу занимать деньги или искать подработку.

Еще 13% горожан имеют запас, которого не хватит даже на месяц, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

По сути, половина города живет «от зарплаты до зарплаты» с минимальным зазором прочности. Лишь 7% опрошенных — это настоящие «финансовые ниндзя», которые могут не работать больше года.

Учет «на глаз»

Петербуржцы стараются следить за деньгами, но делают это без фанатизма. Половина горожан прикидывает расходы в уме.

Только каждый седьмой ведет строгую таблицу или использует приложение для учета каждой копейки. Треть жителей вообще не считает, куда уходят деньги.

С планированием дела обстоят так же. Мы не привыкли смотреть далеко в будущее. Большинство планирует бюджет максимум на полгода. Дальше — туман и неопределенность.

Кто лучше дружит с деньгами?

Мужчины в Петербурге чаще берут финансы под жесткий контроль. Они увереннее оценивают свою финансовую грамотность и стараются планировать траты на долгий срок.

Также порядок в кошельке чаще встречается у людей с высшим образованием. Здесь все просто: чем выше доход, тем проще откладывать.

У тех, кто зарабатывает прилично, «подушка безопасности» обычно толще и надежнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что 3 миллиона петербуржцев пользуются бесплатным чекапом.