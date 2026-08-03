Напротив дома №36 по улице Беринга: где именно появится второй выход «Приморской» и когда ждать открытия новых станций

Нужно повысить пропускную способность станции.

В Смольном утвердили документы на строительство второго вестибюля.станция «Приморская»

Станцию открыли еще в 1979 году. С тех пор район вокруг сильно изменился: выросли огромные жилые кварталы, а людей стало в разы больше.

Единственный выход уже давно не справляется с толпой, особенно в часы пик.

Новый вестибюль сможет пропускать более 8 тысяч человек в час. Это значит, что очередей на входе станет меньше, а добираться до дома жителям новых кварталов будет удобнее.

Где именно появится новый выход?

Второй вестибюль построят на улице Беринга, прямо напротив домов № 36 и № 38. Это место выбрали не случайно — так станция станет ближе к тем, кто живет в глубине острова.

С самой платформой новый выход соединят длинным коридором (галереей). Пока идет проектирование и стройка, территорию вокруг обещают привести в порядок и временно благоустроить.

Кроме того, власти пообещали заранее изменить маршруты автобусов, чтобы они подвозили пассажиров прямо к новому входу.

Что с «Театральной»?

Многие петербуржцы ждут станцию «Театральная». Сами платформы под землей уже практически готовы, но выйти из метро там нельзя — нет выхода на поверхность.

Главная проблема была в выборе места: долго спорили, где ставить вестибюль, чтобы не испортить вид на Мариинский театр. В этом году лед тронулся — начинается проектирование выхода.

Скорее всего, он появится на месте нынешнего Дома быта на Лермонтовском проспекте.

Когда ждать открытия новых станций?

Ситуация в метростроении города начала стабилизироваться. Вот актуальный график, на который ориентируются городские власти:

2024 год: открыли станцию «Горный институт» .

открыли станцию . 2025 год: поехали поезда по станциям «Юго-Западная» и «Путиловская». Жители

Метро постепенно догоняет растущий город. Вторая «Приморская» и достройка новых линий — это реальные шаги к тому, чтобы поездки по Петербургу перестали быть испытанием на прочность.

Ранее «Городовой» рассказывал, где появится выход на станции «Театральная».