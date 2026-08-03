История на 14 сантиметрах: где в Михайловском замке «золотую» коллекцию Романовых

24 миниатюры входит в полный комплект коллекции.

Представьте, что до появления фотографии еще десятки лет, а вам хочется иметь под рукой портреты всех своих великих предков. Именно такую задачу 200 лет назад решил француз Жан-Анри Беннер.

В этом году художнику исполнилось бы 250 лет, и это отличный повод вспомнить его главную работу.

Кто такой Жан-Анри Беннер?

В XVIII и XIX веках европейские художники ехали в Россию, как современные стартаперы в Кремниевую долину. Здесь были деньги, заказы и слава.

Беннер приехал из Франции и быстро стал «своим» при дворе. Он был мастером миниатюры — писал крошечные, но невероятно детальные портреты.

Главный заказ: «Романовская сюита»

Его главным хитом стала серия портретов всех правителей из рода Романовых. Беннер работал над ней почти десять лет — с 1816 по 1825 год.

В коллекцию вошли 24 миниатюры. Это настоящая хроника: от первого царя Михаила Фёдоровича до императора Николая I, сообщили в Русском музее.

По сути, Беннер создал первый в истории России полноценный «семейный альбом» царствующего дома в едином стиле.

Размер. Каждая работа — всего 14 на 10 сантиметров. Это чуть больше современной фотографии на паспорт.

Ювелирная точность. Несмотря на малый формат, художник передал каждую деталь: блеск орденов, текстуру ткани и характерный взгляд монархов.

Золотая оправа. Почти все портреты до сих пор хранятся в тех самых золочёных рамах, которые заказали два века назад.

Коллекция для избранных

Такие наборы миниатюр были предметом роскоши. Их не вешали на огромные стены в залах, а хранили в личных кабинетах.

Комплект, который сейчас находится в Русском музее, раньше принадлежал великому князю Михаилу Павловичу. Он жил в Михайловском дворце и очень дорожил этой «сюитой».

Кстати, Беннер не просто копировал старые картины. Для создания образов древних царей он изучал исторические документы и прижизненные парсуны, чтобы лица выглядели максимально достоверно.

Где на это посмотреть сегодня?

Если вы хотите увидеть, как выглядели люди, управлявшие огромной империей, загляните в Михайловский (Инженерный) замок.

Там, в 230-м зале, выставлен тот самый полный комплект из 24 работ.

Это редкий шанс увидеть всю династию сразу в одном месте и оценить работу мастера, который умел «укрощать» пространство и превращать историю в изящное искусство.

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