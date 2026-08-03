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Как ездить в поезде без соседей - лайфхак для путешественников: работает на все 100%

Опубликовано: 3 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Как ездить в поезде без соседей - лайфхак для путешественников: работает на все 100%
Как ездить в поезде без соседей - лайфхак для путешественников: работает на все 100%
Городовой ру
Путешествие на поезде и так является испытанием для многих людей, но если в купе или в плацкарте оказывается много соседей, то поездка превращается в сущий кошмар. Есть способ этого избежать.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” советует выбирать правильные места, которые практически гарантируют, что рядом не окажется соседей. Не нужно покупать билеты бездумно. Это ошибка многих пассажиров. Что нужно выбрать?

Выбрать 13 вагон и 13 место

До сих пор находятся россияне, которые отказываются от покупки билетов в 13 вагон на 13 место. Именно поэтому никаких проблем с приобретением этого места точно не возникнет.

Диагональный выбор для пар

Если вы собираетесь поехать на поезде вдвоем, то выбирайте диагональные места - одно внизу, другое - наверху напротив. Обычно подобное расположение отпугивает людей.

Места у туалета

“Большинство пассажиров избегают мест рядом с туалетом из-за возможного шума и запаха. Но если поезд не заполнен, это ваш шанс! Ну а в современных вагонах туалеты уже не такие страшные, как было лет 10 назад. Запаха нет, и работают они намного тише”, - сообщает источник.

Боковушки в плацкарте

Если вы намерены купить билеты в плацкартный вагон, то обратите внимание на боковые полки. Выбирайте именно нижнюю. С высокой долей вероятности верхняя останется пустой.

Личный опыт

Я обычно путешествую с мужем, ребенком и котом, поэтому мы выкупаем все купе. Это позволяет всегда отдыхать без соседей. Приходится немного переплачивать, но это того стоит.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что раздражает проводников в пассажирах.

Автор:
Полина Аксенова
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