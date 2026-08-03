Как ездить в поезде без соседей - лайфхак для путешественников: работает на все 100%

Как ездить в поезде без соседей - лайфхак для путешественников: работает на все 100% Городовой ру

Путешествие на поезде и так является испытанием для многих людей, но если в купе или в плацкарте оказывается много соседей, то поездка превращается в сущий кошмар. Есть способ этого избежать.