Станция «Театральная»: где появится выход и почему открытия ждать еще 4 года

Жители Петербурга десятилетиями ждут метро у Мариинского театра. Это одна из самых «заколдованных» строек города.
Недавно власти наконец-то поставили точку в спорах о том, где именно пассажиры будут выходить в город.
Где именно построят выход?
Основной вестибюль появится на площади имени Юрия Темирканова. Если говорить проще — это сквер прямо напротив Консерватории и новой сцены Мариинского театра, сообщил ТАСС Александр Беглов.
Место выбрали стратегическое. От метро можно будет за пару минут дойти до главных достопримечательностей:
- Мариинский театр (все три сцены);
- Новая Голландия;
- Юсуповский дворец;
- Центральный военно-морской музей.
Почему так долго?
Главный вопрос: почему станцию откроют только в 2030 году? Ведь сами тоннели под землей уже практически готовы.
Как рассказал Беглов, «Театральная» — это станция глубокого заложения (более 65 метров). Чтобы вывести людей на поверхность, нужно прорыть огромный наклонный тоннель для эскалаторов.
Делать это в историческом центре — ювелирная задача. Нужно укрепить фундаменты старых зданий, переложить километры труб и кабелей, и при этом ничего не разрушить.
Что это даст городу?
Открытие «Театральной» разгрузит центр от вечных пробок. Сейчас этот район — один из самых труднодоступных в плане транспорта.
После 2030 года поездка в театр или на прогулку в Новую Голландию станет в разы быстрее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что синюю ветку петербургского метро превратят в сказку.