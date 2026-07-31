Станция «Театральная»: где появится выход и почему открытия ждать еще 4 года

Вестибюль будет рядом с концертным залом.

Жители Петербурга десятилетиями ждут метро у Мариинского театра. Это одна из самых «заколдованных» строек города.

Недавно власти наконец-то поставили точку в спорах о том, где именно пассажиры будут выходить в город.

Где именно построят выход?

Основной вестибюль появится на площади имени Юрия Темирканова. Если говорить проще — это сквер прямо напротив Консерватории и новой сцены Мариинского театра, сообщил ТАСС Александр Беглов.

Место выбрали стратегическое. От метро можно будет за пару минут дойти до главных достопримечательностей:

Мариинский театр (все три сцены);

Новая Голландия;

Юсуповский дворец;

Центральный военно-морской музей.

Почему так долго?

Главный вопрос: почему станцию откроют только в 2030 году? Ведь сами тоннели под землей уже практически готовы.

Как рассказал Беглов, «Театральная» — это станция глубокого заложения (более 65 метров). Чтобы вывести людей на поверхность, нужно прорыть огромный наклонный тоннель для эскалаторов.

Делать это в историческом центре — ювелирная задача. Нужно укрепить фундаменты старых зданий, переложить километры труб и кабелей, и при этом ничего не разрушить.

Что это даст городу?

Открытие «Театральной» разгрузит центр от вечных пробок. Сейчас этот район — один из самых труднодоступных в плане транспорта.

После 2030 года поездка в театр или на прогулку в Новую Голландию станет в разы быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синюю ветку петербургского метро превратят в сказку.