«Голубые береты» на Миллионной и атлеты на аллеях: где в Петербурге не проехать в эти выходные

В субботу на Крестовском острове пройдет «Триатлон на Крестовском», сообщает "Фонтанка". Это серьезное испытание: атлеты будут плыть, ехать на велосипедах и бежать.
Ради их безопасности движение на острове ограничат.
Что нужно знать водителям:
- Парковка: оставить машину на Северной дороге (от Бодрова переулка до Футбольной аллеи) не получится уже с полуночи.
- Перекрытия: с 08:00 до 14:00 полностью закроют проезд по Северной и Южной дорогам.
- Тупики: проехать не получится по всем главным аллеям: Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной.
Совет: Если планируете прогулку в Диво-острове или в Приморском парке Победы, лучше воспользуйтесь метро. Сэкономите и время, и нервы.
Воскресенье, 2 августа: День ВДВ в центре
В воскресенье «голубые береты» отмечают 96-ю годовщину создания своих войск. Праздник традиционно начнется с торжественных мероприятий в самом сердце города.
Как изменится схема движения:
- Миллионная улица: с полуночи и до 10 утра здесь запретят парковку. А с 10:00 до 13:30 улицу полностью перекроют для машин.
- Марсово поле: в это же время (с 10:00 до 13:30) закроют проезд вдоль Марсова поля — на участке от Мойки до Аптекарского переулка.
Что будет происходить: ветераны ВДВ пройдут колонной по Миллионной улице к Вечному огню. Там они возложат цветы в память о павших героях.
Важно знать: обычно в этот день Дворцовая площадь становится главной точкой сбора десантников. Будьте готовы к тому, что в центре будет многолюдно и шумно.
Также городские службы иногда отключают фонтаны, чтобы избежать массовых купаний.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге пройдет День ВДВ.