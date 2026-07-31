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«Голубые береты» на Миллионной и атлеты на аллеях: где в Петербурге не проехать в эти выходные

Опубликовано: 31 июля 2026 10:25
 Проверено редакцией
«Голубые береты» на Миллионной и атлеты на аллеях: где в Петербурге не проехать в эти выходные
«Голубые береты» на Миллионной и атлеты на аллеях: где в Петербурге не проехать в эти выходные
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Спортивное мероприятие и День ВДВ внесут свои коррективы в дорожную сети Северной столицы.

В субботу на Крестовском острове пройдет «Триатлон на Крестовском», сообщает "Фонтанка". Это серьезное испытание: атлеты будут плыть, ехать на велосипедах и бежать.

Ради их безопасности движение на острове ограничат.

Что нужно знать водителям:

  • Парковка: оставить машину на Северной дороге (от Бодрова переулка до Футбольной аллеи) не получится уже с полуночи.
  • Перекрытия: с 08:00 до 14:00 полностью закроют проезд по Северной и Южной дорогам.
  • Тупики: проехать не получится по всем главным аллеям: Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной.

Совет: Если планируете прогулку в Диво-острове или в Приморском парке Победы, лучше воспользуйтесь метро. Сэкономите и время, и нервы.

Воскресенье, 2 августа: День ВДВ в центре

В воскресенье «голубые береты» отмечают 96-ю годовщину создания своих войск. Праздник традиционно начнется с торжественных мероприятий в самом сердце города.

Как изменится схема движения:

  • Миллионная улица: с полуночи и до 10 утра здесь запретят парковку. А с 10:00 до 13:30 улицу полностью перекроют для машин.
  • Марсово поле: в это же время (с 10:00 до 13:30) закроют проезд вдоль Марсова поля — на участке от Мойки до Аптекарского переулка.

Что будет происходить: ветераны ВДВ пройдут колонной по Миллионной улице к Вечному огню. Там они возложат цветы в память о павших героях.

Важно знать: обычно в этот день Дворцовая площадь становится главной точкой сбора десантников. Будьте готовы к тому, что в центре будет многолюдно и шумно.

Также городские службы иногда отключают фонтаны, чтобы избежать массовых купаний.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге пройдет День ВДВ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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