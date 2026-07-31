Синоптики обновили прогноз: в Европейскую Россию возвращается лето

Азорский антициклон приносит тепло в западные регионы, тогда как Урал оказывается во власти экстремальных дождей и угрозы паводков. В Москве выходные будут жаркими и солнечными, на Урале — холодными и дождливыми.

Западные регионы страны начинают ощущать дыхание жаркого азорского антициклона. Вчера в Калининграде столбики термометров поднялись до +29, а сегодня гребень циклона стабилизирует погоду на всей западной половине Русской равнины. Дождевые облака отступают на восток, оставляя зону осадков лишь в бассейне Волги и на склонах Урала. Наиболее интенсивные ливни ожидаются в Волго-Вятском районе, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Урал: рекордные ливни и паводковая угроза

Уралу предстоит пройти через серьёзное погодное испытание. Самые сильные дожди обрушатся на регион в выходные — эпицентр удара придётся на горные территории Башкирии, Пермского края, Свердловскую и Челябинскую области, а также западную часть Югры. В отдельных районах ожидается до 30–40 мм осадков — такие ливни случаются не чаще раза в 4–5 лет.

К концу воскресенья на каждый квадратный метр земли в Кунгуре, Златоусте и Нижнем Тагиле выльется по 3–4 ведра воды, а в Североуральске — больше пяти. Это грозит подъёмом уровня рек на 1,5–2 метра, и жителям стоит быть готовыми к новой волне паводка.

В Тюменской области ситуация чуть спокойнее — осадки там будут слабее и вряд ли усугубят положение. Уровень реки Туры сейчас превышает критическую отметку на 39 см, но вода прибывает медленнее, что даёт надежду на стабилизацию.

Плотная облачность принесёт на Урал резкое похолодание. В воскресенье днём столбики термометров в городах региона не поднимутся выше +18...+23, хотя ещё накануне воздух прогревался почти до +30. Разница — почти 10 градусов за сутки.

Европейская Россия: волна тепла

В то время как Урал заливает дождями, Европейскую Россию накроет волна тепла. На юге ожидается до +31...+36, в средней полосе воздух прогреется до +25...+30. В Центральной России установится солнечная погода. В Москве на выходных потеплеет до +27...+30. Лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник возможны небольшие грозовые дожди из-за вторжения прохладного воздуха. В начале недели температура снизится до +25...+26.

Вывод

Азорский антициклон приносит тепло и солнце в западные регионы, тогда как Урал оказывается во власти экстремальных дождей, способных вызвать новые паводки. В Москве выходные будут тёплыми и солнечными, а на Урале — холодными и дождливыми. Погодные контрасты между регионами усиливаются, и жителям Урала стоит готовиться к возможным подтоплениям.

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