От барического гребня до ливней: синоптики объяснили, почему после +29° в Петербург ворвутся ливни

Сегодня Северная столица греется под солнцем.

Сегодня Северная столица превратилась в настоящий южный курорт. Город накрыло теплом, и солнце уходить не собирается.

Если вы планировали прогулку, сейчас — идеальное время, но не забудьте взять воду.

Солнце жарит на максимум

За погоду сегодня отвечает гребень антициклона. Он разогнал тучи, поэтому дождей в пятницу не будет совсем.

Воздух в Петербурге прогреется до +27…+29°, а в Ленинградской области местами ударит настоящая жара до +30°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер дует слабый, юго-западный. Атмосферное давление в норме — 759 мм рт. ст., но оно потихоньку ползет вниз. Это верный знак того, что скоро погода изменится.

Пара советов, как не перегреться:

Старайтесь не гулять под прямыми лучами с 12 до 16 часов.

Носите одежду из льна или хлопка — кожа скажет вам спасибо.

Пейте обычную воду, а не сладкую газировку.

Суббота: готовьте зонты

Долго терпеть зной не придется. Уже завтра, в субботу, характер погоды резко поменяется. К городу подойдут дождевые облака.

Обещают кратковременные дожди, а местами — настоящие ливни с грозами. Температура упадет до комфортных +22…+24°.

Ночью тоже будет тепло — около +19°. Так что, если сегодня мы «плавимся», то завтра будем дышать свежестью после грозы.

Наслаждайтесь последними по-настоящему жаркими днями, но держите зонтик наготове!

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге и области вода уже прогрелась выше +20 градусов.