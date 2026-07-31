От барического гребня до ливней: синоптики объяснили, почему после +29° в Петербург ворвутся ливни

Сегодня Северная столица превратилась в настоящий южный курорт. Город накрыло теплом, и солнце уходить не собирается.
Если вы планировали прогулку, сейчас — идеальное время, но не забудьте взять воду.
Солнце жарит на максимум
За погоду сегодня отвечает гребень антициклона. Он разогнал тучи, поэтому дождей в пятницу не будет совсем.
Воздух в Петербурге прогреется до +27…+29°, а в Ленинградской области местами ударит настоящая жара до +30°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Ветер дует слабый, юго-западный. Атмосферное давление в норме — 759 мм рт. ст., но оно потихоньку ползет вниз. Это верный знак того, что скоро погода изменится.
Пара советов, как не перегреться:
- Старайтесь не гулять под прямыми лучами с 12 до 16 часов.
- Носите одежду из льна или хлопка — кожа скажет вам спасибо.
- Пейте обычную воду, а не сладкую газировку.
Суббота: готовьте зонты
Долго терпеть зной не придется. Уже завтра, в субботу, характер погоды резко поменяется. К городу подойдут дождевые облака.
Обещают кратковременные дожди, а местами — настоящие ливни с грозами. Температура упадет до комфортных +22…+24°.
Ночью тоже будет тепло — около +19°. Так что, если сегодня мы «плавимся», то завтра будем дышать свежестью после грозы.
Наслаждайтесь последними по-настоящему жаркими днями, но держите зонтик наготове!
Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге и области вода уже прогрелась выше +20 градусов.